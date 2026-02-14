聽新聞
0:00 / 0:00

加薪難擋醫護離職潮 關鍵在友善環境

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
農曆新年將至，為感謝第一線醫療及醫護人員全年無休守護市民健康，台北市長蔣萬安（左）昨天前往台北市立聯合醫院慰勞醫護團隊。記者曾吉松／攝影
農曆新年將至，為感謝第一線醫療及醫護人員全年無休守護市民健康，台北市長蔣萬安（左）昨天前往台北市立聯合醫院慰勞醫護團隊。記者曾吉松／攝影

醫療人力荒難解，蔣市府祭出提高夜班費、爭取首都加給，基層醫護及專家都樂見其成，但也認為金錢非唯一解方，留人關鍵在友善工作環境，制度設計往往比單一的加薪措施更影響長期留任意願，否則春節後仍會有離職潮。

北市聯醫工會監事吳承恩表示，肯定市府願意正視醫護勞動條件，不過，過去一年調整夜班費，對於留任人力的實際效益有限，基層醫護感受是杯水車薪，主因在於當今通膨壓力、長期工作的身心負荷，即使調幅百分之八至百分之二十二變多，仍難以補足與其他醫院的差距。

吳承恩說，北市聯醫身為公立醫院，肩負公衛責任，由於首都的醫療量能需求高、生活成本更居全國之冠，若能推行首都加給，不僅是薪資調整，更是對第一線人員辛勞的遲來肯定。

資深護理師認為，若要真正留住人才，關鍵仍在整體工作環境是否友善，當家庭發生突發狀況時，制度內是否有彈性與支持系統，協助人員安心處理，而不會在考績、考評或升遷機會上產生不利影響？

台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬認為，目前護理人員以女性為主，如果不改變現行排班機制，確實難以讓護理人員維持工作與家庭的平衡，建議醫院可與非營利幼兒園結盟，提供夜間托育等兼顧工作與家庭的措施。

陳正芬表示，若北市府願意帶頭改變，提升整體醫護環境，將有示範作用，影響其他公私立醫院跟進，有助於醫護人力留任。

醫護 勞動條件 離職 幼兒園 長期照護

延伸閱讀

北市府力爭聯醫首都加給 基層：希望直接加在薪水裡

醫療人力荒…蔣萬安慰勞聯醫第一線人員 宣布加薪醫護歡呼

政院核定調高刑事加成及勤務繁重加成 近6萬員警受惠

國民黨批賴政府 軍人加薪賴帳、沒士氣、武器變廢鐵

相關新聞

春節假期…除夕北東轉濕涼 初三回暖

春節假期正式展開，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜說，春節連假期間，北部、東半部天氣變化大，小年夜之前溫暖如春，除夕至初...

全台首家！台大電子處方箋 減少奔波

台大醫院去年八月成立「電子處方箋建置推動小組」，今年一月中旬完成首張電子處方箋開立，一月底開始，該院遠距照護中心病人，全...

體恤首都勤務繁重 北市調高市立聯醫夜班費

大缺「公」時代，首都勤務繁重，北市府春節前夕送上利多紅包，宣布調高北市聯醫夜班費，且持續向衛福部爭取「首都醫護職務繁重加...

加薪難擋醫護離職潮 關鍵在友善環境

醫療人力荒難解，蔣市府祭出提高夜班費、爭取首都加給，基層醫護及專家都樂見其成，但也認為金錢非唯一解方，留人關鍵在友善工作...

健康你我他／那年爸爸癌末 不捨最後團圓飯

那年爸爸罹患肝癌，在醫院進出好幾次，高齡86歲身體羸弱，不忍他繼續受折磨，家人選擇一條安靜有尊嚴的路—安寧照護。

愛肝達人站／睡覺有沒有打呼，怎麼媳婦才知道？

老友多年不見，一進診間就嘆氣：「醫師，我最近怎麼忘東忘西，只剩南北沒忘記。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。