體恤首都勤務繁重 北市調高市立聯醫夜班費

大缺「公」時代，首都勤務繁重，北市府春節前夕送上利多紅包，宣布調高北市聯醫夜班費，且持續向衛福部爭取「首都醫護職務繁重加給」。另外，消防員、清潔隊員首都加給也要向中央爭取。

市長蔣萬安昨赴北市聯醫忠孝院區發紅包慰勞第一線人員，當場宣布今年聯醫醫事人員獎勵金提撥率從百分之八十提高至八十五，護理人員以外的醫事人員夜班費調高百分之八到二十二，希望充分反映醫事人員值夜班的辛勞。現場響起歡呼。

衛生局黃建華表示，會強化人力配置與職場環境，確保市民享有高品質、可近性的醫療服務。

聯醫總院長王智弘承諾，讓醫護同仁在穩定制度與合理待遇下，安心服務市民。

北市警察「勤務繁重危險加給」調高到一點三倍，已獲行政院核定。議員闕枚莎說，警察的權益爭取到了，但消防弟兄的權益還在路上，她爭取「消防員首都勤務繁重危險加給」，內政部已送案，待行政院核定。

市府表示，原本的危險職務加給依職務約一點一萬至一點八萬元，若行政院核定通過，每人可再多領二千一百到二千八百元。

基層消防員指出，北市災害搶救難度相對高，北市有七百多棟十六樓以上的高層建物，且老舊社區也多，壓力不輸給警察，且北市生活物價不斷攀升，加給須再調高。

環保局長徐世勲也說，北市清潔員工作量也大，但薪資卻無特別加給，因此他向中央爭取「首都加給」，清潔獎金從現有一萬元提升至一點五萬元，但多次去函爭取未果。

徐世勲說，市府已建議環境部參酌警消首都加給模式，修正「地方機關清潔人員清潔獎金支給要點」，增訂因首都業務繁重或特殊風險因素，得視財政與工作情形調高上限至一點五倍。環境部表示，將函詢人事行政總處確認可行性。