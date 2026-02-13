快訊

小年夜前日夜溫差大！除夕起桃園以北轉濕涼 春節連假天氣曝光

1.4億紅包自己賺！大樂透春節加碼 大小紅包獎號出爐看過來

首登央視春晚 張鈞甯：站在台上有澎湃到想掉眼淚的感動

過年出國注意！外交部提醒赴韓旅遊民眾 注意遵守藥品管制規範

中央社／ 台北13日電
外交部今天指出，南韓政府對麻醉藥、重度影響精神、一般影響精神及大麻藥品訂有明確管制，建議民眾出國前務必查詢韓國官方網站資訊。示意圖／ingimage
外交部今天指出，南韓政府對麻醉藥、重度影響精神、一般影響精神及大麻藥品訂有明確管制，建議民眾出國前務必查詢韓國官方網站資訊。示意圖／ingimage

外交部今天指出，韓國政府對麻醉藥、重度影響精神、一般影響精神及大麻藥品訂有明確管制，建議民眾出國前務必查詢韓國官方網站資訊，如對相關規定或釋疑有所疑慮，請先取得韓國關稅廳或食藥處的明確答覆，以免違反規定而觸法。

外交部晚間發布新聞稿指出，年節長假許多民眾規劃出遊，外交部再次提醒民眾應遵守各國海關規範，前往韓國旅遊的民眾建議於出國前務必查詢韓國關稅廳或食品醫藥品安全處（Ministry of Food and Drug Safety）的網站資訊，如果對相關法定規定或釋疑有所疑慮，請先取得關稅廳或食藥處的明確答覆，以免違反規定而觸法。

外交部指出，如因個人治療使用需攜帶管制藥品，出發前請務必事先依照網站指引取得韓國食藥處核可，並隨身攜帶原主治醫師開立的診斷證明及處方箋，同時提醒民眾如果已經完成事前申請並獲得核准，韓國海關仍得依職權決定是否准予放行。

外交部表示，已經同步更新領事事務局旅遊警示說明，敬請民眾參考。

外交部 韓國 藥品 海關 醫藥

延伸閱讀

日本扣押大陸漁船 陸外交部：盼嚴格遵守雙方漁業協定

帶蛋餅皮入境南韓遭罰12萬元 粉專揭關鍵：含「1成分」就違規

立陶宛駐處將被改名？外交部重申：名稱為「共識」 雙方政府沒有討論

宏都拉斯表態逐步與台灣復交 外交部：不預設前提

相關新聞

小年夜前日夜溫差大！除夕起桃園以北轉濕涼 春節連假天氣曝光

氣象署今天表示，15日小年夜前晴到多雲，除夕、初一鋒面通過及東北季風增強，北部降溫，桃園以北及宜花有雨；初三、初四北部溫...

過年出國注意！外交部提醒赴韓旅遊民眾 注意遵守藥品管制規範

外交部今天指出，韓國政府對麻醉藥、重度影響精神、一般影響精神及大麻藥品訂有明確管制，建議民眾出國前務必查詢韓國官方網站資...

台美對等貿易協定 「企業防制強迫勞動指引」月底發布

台美對等貿易協定（ART）簽署，將禁止強迫勞動產品輸入，3年內禁止對製造業及漁業移工收取招募費、5年內降低中小企業勞工籌...

Taiwan Top團隊獎助 狂美交響管樂團等6團新進榜

國家文化藝術基金會今天公告115年度Taiwan Top演藝團隊年度獎助專案補助結果，共有93個團隊獲補助，狂美交響管樂...

9天連假安心過年 宜花急診不打烊、大醫院基層診所加開門診

春節9天連假即將展開，宜蘭縣政府協調縣內7家急救責任醫院，提供24小時不打烊緊急醫療服務，花蓮縣府也鼓勵基層診所開診，除...

「吃飯還要先過關」餐廳3C點餐成趨勢 長者直呼：超有壓力

近年來，為了節省人力、提升效率，不少餐廳改採QR Code掃描或平板點餐，從連鎖速食到特色小店，都逐漸取消紙本菜單與人工點餐。然而，這股數位化浪潮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。