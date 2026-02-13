過年出國注意！外交部提醒赴韓旅遊民眾 注意遵守藥品管制規範

外交部今天指出，韓國政府對麻醉藥、重度影響精神、一般影響精神及大麻藥品訂有明確管制，建議民眾出國前務必查詢韓國官方網站資訊，如對相關規定或釋疑有所疑慮，請先取得韓國關稅廳或食藥處的明確答覆，以免違反規定而觸法。

外交部晚間發布新聞稿指出，年節長假許多民眾規劃出遊，外交部再次提醒民眾應遵守各國海關規範，前往韓國旅遊的民眾建議於出國前務必查詢韓國關稅廳或食品醫藥品安全處（Ministry of Food and Drug Safety）的網站資訊，如果對相關法定規定或釋疑有所疑慮，請先取得關稅廳或食藥處的明確答覆，以免違反規定而觸法。

外交部指出，如因個人治療使用需攜帶管制藥品，出發前請務必事先依照網站指引取得韓國食藥處核可，並隨身攜帶原主治醫師開立的診斷證明及處方箋，同時提醒民眾如果已經完成事前申請並獲得核准，韓國海關仍得依職權決定是否准予放行。

外交部表示，已經同步更新領事事務局旅遊警示說明，敬請民眾參考。