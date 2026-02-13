交通部視察春節及和平紀念日疏運 啟動整備確保返鄉順暢

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

連假疏運首日，交通部次長林國顯下午前往松山機場關心疏運狀況，他表示，已要求民航局做好春節及和平紀念日疏運整備工作，將視情況啟動疏運ABC計畫，協助鄉親返鄉過年，並呼籲民眾留意氣象資訊變化，做好規劃行程。

林國顯13日由民航局長何淑萍、交通部航政司長韓振華及臺北航空站主任鄭堅中陪同視察疏運。他表示，今年春節連假從2月14日至2月22日，和平紀念日連假從2月27日至3月1日，分別為9天與3天連假，由於2個連假相鄰，交通部已請各疏運單位將2個連假結合成一長連假，進行整體疏運規劃。

林國顯說，民航局已提前準備多項應變措施，並請航空公司加派人力及在運能許可下，視狀況機動加開班機或放大機型，也協調航港局及國防部適時協助疏運，以確保旅客順利返鄉，13日整體疏運狀況良好。

他也提醒民航局及松山機場密切注意天候狀況，並加強宣導行動電源與鋰電池攜帶規定，確保飛行安全與疏運順暢，協助鄉親返鄉過節團聚。

何淑萍表示，為應對兩個連假疏運期間旅運需求，民航局已提前協調航空公司增班，13日起至3月2日，國內航線預計將提供4,778架次、36.6萬個座位，其中澎湖、金門、馬祖三處離島管制航線共計提供4,130架次、34萬個座位，期望能因應民眾返鄉及出遊交通需求。

此外，為提升旅客服務品質，離島委員及縣政府也在松山機場設立鄉親服務櫃檯，提供相關服務，與民航局及航空站同仁共同協助旅客順利返鄉。

民航局提醒，假期前段本島往金門、澎湖及假期後段金門、澎湖往本島方向訂位已滿，建議民眾出門前確認已訂妥機位，避免於機場候補，另離島航班容易受到天候影響而有異動，建議旅客留意天候狀況，查詢最新航班資訊，並於搭機當日提早出門至機場辦理報到，以確保行程順利。

