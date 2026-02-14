爬樓梯 推蔬食 森林醫院 年降碳排4%

大林慈濟醫院位於嘉義縣大林鎮，地處雲嘉主要都市之外的鄉村地區，卅年來從甘蔗田間的荊棘小路變身森林醫院，也是國內最早投入永續發展的醫院之一。雖然衛福部並未強制要求，大林慈濟已連續三年進行碳盤查，並設定每年降低碳排放量百分之四。院長賴寧生認為，永續和免疫學非常相似，就是持續簡單但重要的事情，成為日常。

走進大林慈濟，大廳大型採罩及落地窗攬入陽光與綠意，連加護病房病床都有窗景；空中花園綠化又節能、太陽能板和節能與管理系統，減少碳足跡。早在卅年設計時，就考量雨水回收，全院區不鋪柏油路，使用透水連鎖磚讓雨水滲透至地下，並巧妙設置生態池，減少水資源使用，將回收水用於社區綠地灌溉。

大林慈濟院區內種植喬木近一千八百棵，等於大安森林公園樹木量的百分之卅。不愧森林醫院之名，原生樹種光臘樹有兩百多棵，灌木逾一萬五千棵，大量樹木維護了生物多樣性，這些年院內成功復育了杜松蜻蜓、台灣窗螢、白頜樹蛙等，還有許多最愛光臘樹的獨角仙。

大林慈濟永續成績斐然，在啟業第六年，二○○六年就獲得環保署的國家企業環保獎，廿多年來斬獲獎項無數。如何讓永續成為日常，賴寧生認為，首先領導人要以身作則，其次要有熱忱，即使一開始醫界不重視，「也許要到五年、十年以後才會加分」，但對的事情就要放手去做。

最重要的是，員工了解永續，才能全院動起來。賴寧生常向同仁舉例，抽血很簡單，但是生化檢查耗掉的二氧化碳等於車子跑零點七五公里、多住一天醫院，相當於開車七十公里、麻醉重要也必要，但知道麻醉的碳排放量，就更了解為何應該避免不必要的手術。

賴寧生說，要讓全院動起來，就要讓大家知道這樣做的意義，這絕對不只是工務室跟總務人員的工作，大林慈濟透過軟體讓同仁看見爬樓梯可省多少碳，將枯燥的節能變成有意義的行動；推廣素食競賽，去年十月參加聯合報永續論壇與蔬食競賽，即展示如何以燕麥入菜，製作料理。