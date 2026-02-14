聽新聞
大林慈濟醫院陪伴老小 在社區深耕

聯合報／ 記者魏忻忻閻廣聖／台北報導
大林慈濟醫院自行開發國內首款以護理核心作業為導向的行動護理App，提高臨床護理工作效率。本報資料照片
雲嘉老年人口全國第一、加上人口密度低，交通不便，大林慈濟很早就主動走入社區。院長賴寧生認為，醫學中心研究做得好，開刀開得精準，醫術純熟是必要條件，但不是唯一，醫學中心應是扶持社會生命的根本力量，要對一個社區的成長負責。

有個孩子，賴寧生一直記在心裡。雲嘉地區許多人北漂工作，孩子交由阿公阿嬤帶大，一位國小學童，因發燒來大林慈濟醫院，診斷為兒童淋巴癌。那時候必須轉到台中醫院治療。孩子的病況惡化很快，但爸媽在外地工作，直到她生命的最後一刻，陪在身邊是阿嬤和大林慈濟同仁。

孩子離開後，她的老師前來道謝。賴寧生於是知道，原來在台中醫學中心加護病房最後陪著小女孩的，是大林慈濟同仁，不是孩子爸媽。大林慈濟從創院開始，就走進社區，鼓勵同仁認養家庭，孩子們功課不會寫、有什麼心事，經常不是打電話給爸媽，而是打給平常關懷照顧她的慈濟阿姨或叔叔。

雲嘉地區是全國人口老化最高的區域，患者以中、老年人居多，大林慈濟也積極推動高齡友善醫院，連續多年獲得國健署高齡友善健康照護機構優良獎。賴寧生說，面對高齡長者，怎麼樣讓他聽得懂？聽懂以後，如何化為行動？一直是大林慈濟努力的核心。  

大林慈濟從充實量能開始，賴寧生說，非都會型地區，找人很難，但掌握事情的本質，有了資源和經驗，和地區醫院、衛生所一起把能量擴散下去。目前國家重點政策包括韌性醫療、綠色健康、節能減碳、健康台灣，大林慈濟把這些事情做好，再把執行經驗告訴更多人。

