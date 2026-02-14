大林慈濟醫院院長賴寧生 行醫初心建重症中心

大林慈濟醫院是嘉雲地區唯一的準醫學中心，但患者病況複雜度不輸醫學中心，十年前統計就發現，大林慈濟收治病人嚴重度是全台前三名。院長賴寧生是第一位投身雲嘉南地區的免疫風濕專科醫師，看到太多病人因觀念不正確影響治療，他在卅多年前建置病患追蹤系統、發展多國語言衛教，吸引全台，甚至來自海外的病患前來求醫。

醫學中心品質要求同仁

大林慈濟去年升格準醫學中心，賴寧生一直以醫學中心的規格要求院內同仁，各項品質標準比照，例如心肌梗塞患者送進心導管室的時間等，甚至要求比醫學中心更好。「我們這樣做已經七、八年了。」在賴寧生心中，何時升格醫學中心不是重點，這些要求已落實到日常流程。

賴寧生在十年前獲得第廿五屆醫療奉獻獎肯定，他走上行醫之路和選擇免疫風濕的初心，與弟弟小時候因免疫紫斑症差點救不回來有關。學醫後，他因此對免疫學產生興趣，免疫疾病面目多變如千面女郎，患者輾轉於多科求醫卻找不到病因，不忍患者辛苦，投身免疫風濕病領域，更從無到有建立追蹤和衛教體系。

投入免疫疾病如同解謎

現在免疫學快速發展，很多以前搞不懂的病，現在都知道與免疫有關。但賴寧生投入免疫學時，免疫疾病沒有一定的規則可循，也不能透過胃鏡、心電圖、電腦斷層診斷，也沒有分子生物技術，為患者解決問題如同解謎。

他決定留在嘉義榮民醫院時，透過廠商提供展示機，自掏腰包付薪水聘技術人員。四個月完成公家體系花廿年才能做到的事。

在他來到嘉義第二年，碰到一位罹患腎病症候群的小女孩，他想孩子這麼小就生病，一定是紅斑性狼瘡，後來果然確定診斷。他等著孩子回診，但一直沒回來。過了一年多，他親自打電話追蹤，女孩的爸爸接了電話，說孩子沒去其他醫院，吃廟裡的香灰治療，已經往生了。

大林慈濟醫院院長賴寧生是第一位投身雲嘉南地區的免疫風濕專科醫師，卅多年前建置病患追蹤系統、發展多國語言衛教，吸引海外病患前來求醫。記者曾吉松／攝影

追蹤病人衛教避免憾事

這讓賴寧生扼腕，更讓他體會兩件事情的重要，一是追蹤病人，二是衛教。他建置病患追蹤系統與案管理師制度，如今在大林慈濟，患者三個月沒出現，電腦就跳出名單，由個案管理師追蹤，確定接受專業治療才結案，「卅多年前這小女生發生的事，不要再出現了」。

為何爸爸沒有帶孩子回診？「因為沒人和他說這病可治療。」賴寧生於是推廣衛教，這在當時的台灣是全新作法，但賴寧生辦講座，要求家長與患者一起參與，把教學內容拍成影片，放在網站上，要求不同疾病的患者上滿「學分」，例如紅斑性狼瘡要上課四十小時，可分段學習，但學分必須修滿。

AI翻譯助外籍看護衛教

也因為衛教非常重要，大林慈濟有許多高齡長者，由外籍移工或不同國籍看護照顧，醫院自行研發ＡＩ翻譯系統，可支援十七種語言，確保溝通無礙，確實讓患者和照顧者都了解疾病知識，正確與疾病共處。

賴寧生坦言，自己本質上是「徹底的法家主義者」，強調明確的要求與標準。但來到大林慈濟之後，他學會了與儒家精神平衡，也就是柔性管理、服務他人。在慈濟廿五年間，對表現最後的百分之五同仁，他盡力找尋適合其能力的職務，絕不輕易放棄同仁。

大林慈濟在國際醫療援助也不遺餘力，包含日本三一一地震、伊代熱帶氣旋侵襲東非等，都投入義診。賴寧生默默奉獻，沒有宣傳，慈濟創辦人證嚴法師得知後，告訴他不需為了宣傳而宣傳，但可適度讓大眾知道醫院在做什麼，對同仁也是一種肯定。賴寧生感謝慈濟體系的支持，讓醫院不需以營利為目的。

關於賴寧生

年齡：70歲，1956年生

專長：

● 風濕病、自體免疫疾病（紅斑性狼瘡、血管炎）

● 各類過敏症、氣喘、過敏性鼻炎、減過敏治療

● 發炎性關節炎，如退化性關節炎、痛風、僵直脊椎炎、類風關炎等

● 肌腱炎、五十肩、肌肉痠痛症

● 疼痛治療

● 白斑症、貝塞特氏症

● 骨質疏鬆症

現任：

● 嘉義大林慈濟醫院院長

●慈濟大學醫學系教授

● 中正大學分子生物研究所兼任教授

重要事蹟

● 2015年第25屆醫療奉獻獎得主

● 2022年「風濕免疫大師獎」

大林慈濟醫院ESG亮點：

資源投入

● 院區18公頃，植樹近1800棵並有中水回收系統，年回收逾8萬5千公噸再利用。

● 更新磁浮式冰水機、冰主機，導入ISO-50001與 ISO-14064-1 管理系統節能。

● 推廣員工蔬食自助餐與循環餐具。

● 建構e-Portfolio、EMYWAY等數位學習系統。

社會影響力

● 偏鄉義診及巡迴醫療，2020至2023年服務近萬人次，癌症篩檢累計逾9萬人次

● 推廣健康教育，每年逾百場講座

● 建構長照中心與失智關懷據點，累計服務近40萬人次

● 參與國際會議，如COP26、IHF國際醫院聯盟分享經驗，展現全球影響力。

健康職場

● 員工宿舍，讓73%醫師、60%護理師入住

● 提供幼兒園、托嬰中心及共用腳踏車，降低通勤壓力並支持家庭照顧。

● 培養員工永續素養，結合教育平台與國際合作，強化醫院永續治理基盤。

● 鼓勵同仁參加社團活動，補助旅遊配套，設置幸福咖啡提供下班後休憩紓壓。