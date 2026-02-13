小年夜前日夜溫差大！除夕起桃園以北轉濕涼 春節連假天氣曝光

氣象署今天表示，15日小年夜前晴到多雲，除夕、初一鋒面通過及東北季風增強，北部降溫，桃園以北及宜花有雨；初三、初四北部溫度回升，基隆北海岸、大台北及東部有雨。

交通部中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，今天至2月15日小年夜，各地日夜溫差相當大，達10度以上，白天高溫大多為攝氏23到28度，南部可能會再更高，預計低溫落在15到20度，部分地區可能出現局部15度以下的低溫。

16日除夕鋒面通過及東北季風增強，曾昭誠表示，北部、宜蘭當天高溫將降到20至22度，中南部地區氣溫略降，但幅度不明顯，預計24到27度。

曾昭誠指出，17日初一、18日初二北部地區整天溫度約15到19度稍涼，中南部、花東高溫約21到25度，而清晨約15到19度偏涼。他並提到，19日初三、20日初四北部溫度回升，白天22到25度，中南部約24到27度。

降雨方面，曾昭誠表示，今天至小年夜僅恆春半島有局部短暫陣雨，以及花東零星降雨，其他地區晴到多雲，而16日、17日桃園以北、宜蘭及花蓮會有局部短陣雨，台東、恆春半島、竹苗山區可能出現零星降雨，其他地區維持多雲到晴。

曾昭誠指出，這波東北季風將從除夕持續影響到初三、初四，初二至初四基隆北海岸、大台北、東半部地區和恆春半島有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴，初五僅東半部和恆春半島會有局部陣雨。

曾昭誠表示，自22日，台灣附近的天氣會較不穩定，水氣逐漸增多，23日起東北季風增強，北部、東半部會轉為有局部短暫雨，其他地區多雲。

另外，曾昭誠指出，今晚起至除夕上午金馬地區可能整天有霧，中部以北在夜晚到清晨留意容易起霧，特別是除夕清晨西半部都可能容易起霧，提醒往返離島或者南來北往開車要留意。