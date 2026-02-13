觀霧「雲霧步道」修繕完成 14日全線恢復開放

快訊

中央社／ 苗栗縣13日電

雪霸國家公園管理處今天說，觀霧遊憩區「雲霧步道」修繕工程已全數完工，14日起恢復全線開放，適逢農曆春節連假，適合全家大小踏青健行，體驗觀霧的山林之美。

雪管處指出，雲霧步道全長約848公尺，是雪霸國家公園觀霧遊憩區內主要的環狀木棧步道，由於地處海拔2000公尺高山，長期受濕氣與氣候影響，部分木質棧道老化損壞，自去年4月起進行分期整修。

雪管處表示，經過長達半年多的封閉整修，全面汰換步道沿線破損的木棧板材，基礎部分採用鋼構件進行加固，並提升木棧鋪面的防滑性能，以強化整體路面穩固與步行安全，工程於日前已全數完工通過驗收，14日起恢復全線開放。

雪管處說，雲霧步道由觀霧山椒魚生態中心旁進入，步行約20至30分鐘可抵達高處平台，天氣晴朗時，可清楚遠眺雪山山脈「聖稜線」以及榛山、鹿場大山等山景，步道沿線偶爾看到藍腹鷴的身影及聽到山羌的叫聲，適合親子前往踏青，呼吸新鮮空氣、欣賞高山美景及觀察高山自然生態。

觀霧遊憩區海拔較高，雪管處提醒，2月氣溫仍低，且山區天氣變化較快，民眾上山前應準備足夠保暖衣物與雨具，此外，春節走春人潮眾多，上山也請遵守交通管制規範，並落實「無痕山林」，把隨身垃圾帶下山，共同維護國家公園生態環境及遊憩品質。

