年節好味／蔬福生活 健康、風味升級

春回大地，萬象更新。春節是家人團圓的日子，無不精心準備菜色，但不少家庭的過年餐桌風景，已悄悄與過往不同——少了油膩厚重的年菜，多了以蔬菜、豆類、菇類與植物性料理為主角的清爽菜色。

有人是為了年後解膩，也有人是為了照顧長輩健康，更多人則發現：「吃得簡單，反而更舒服。」這樣的年節日常，正好呼應全球正在發生的飲食轉變——蔬食，已不再只是少數人的選擇，而是邁向主流的生活方式。

根據「蔬福生活」網站綜合國際飲食趨勢，觀察2026年全球蔬食飲食發展，正呈現「驅動經濟、健康深化、永續落地、風味升級」的關鍵變化。

【趨勢一】

植物食品 經濟新動能

2026年，蔬食正式走入全球經濟版圖。國際市場研究顯示，植物性食品與替代蛋白市場持續維持雙位數成長，預估整體規模將突破千億美元，成為食品產業中成長最快的領域之一。

從農業原料、食品科技到餐飲與零售通路，相關產業鏈投資動能明確，多國政府亦將植物性飲食納入永續發展與公共健康政策。

蔬食不僅回應健康與環境需求，更逐步成為帶動產業升級與綠色經濟的重要支點。

【趨勢二】

彈性蔬食 躍飲食主流

過去提到蔬食，往往與「宗教」或「全素者」畫上等號，但到了2026年，「彈性蔬食（Flexitarian）」已成為國際飲食市場的重要關鍵字。更多的消費者選擇「多吃植物、少吃肉」，不必全然戒葷，就能有效降低身體負擔與碳排放。

從歐美超市到亞洲餐飲市場，植物性料理不再被放在「特殊飲食」分類，而是直接融入日常菜單。

這股趨勢也反映在家庭餐桌上——年節的一鍋蔬菜湯、一盤豆腐料理，已不再被視為「將就」，而是更健康、安心的選擇。

【趨勢三】

低碳菜單 成日常選擇

氣候變遷與資源壓力，讓「永續飲食」成為2026年無法忽視的核心議題。愈來愈多消費者在選擇食物時，會關注食材來源、碳足跡、包裝是否環保，甚至是否支持在地農業。

國際餐飲市場也開始出現「低碳菜單」、「當季蔬食推薦」等標示方式，讓永續從抽象理念，轉化為可被實踐的日常選擇。

對許多家庭而言，從年節開始減少浪費、善用蔬菜，就是最直接的行動。

【趨勢四】

風味融合 添文化深度

2026年的蔬食，不再只是清淡或養生取向，而是結合世界各地的飲食文化。亞洲的發酵調味、地中海的橄欖油與香草、中東的豆類料理，都成為國際蔬食菜單的重要靈感來源。

這股趨勢也讓蔬食成為文化交流的媒介——一道料理，不只是吃得健康，更能吃出風土與故事，讓蔬食飲食具有更深層的情感與認同。

【趨勢五】

年節開始 提案新生活

現在，就從新年的家庭餐桌出發，蔬食不再只是「偶爾吃吃看」，而是逐漸融入日常生活的節奏。無論是為了健康管理、環境永續，或是單純想讓身體更輕盈，2026年的蔬食趨勢，都指向一個更友善、也更有選擇權的飲食未來。

從一桌年節家常菜，到全球飲食產業的轉型，蔬食正靜靜改變人們與食物的關係。這不只是一場飲食風潮，更是一種回應健康、環境與生活品質的集體選擇。或許，從今天開始，餐桌上的一點改變，就已為未來埋下新的可能。（作者是電商營運總監）