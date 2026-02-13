Taiwan Top團隊獎助 狂美交響管樂團等6團新進榜

國家文化藝術基金會今天公告115年度Taiwan Top演藝團隊年度獎助專案補助結果，共有93個團隊獲補助，狂美交響管樂團等6團新進榜，總補助金額共計1億8231萬元。

新進榜團隊包括音樂組狂美交響管樂團、捌號會所；舞蹈組包括丞舞製作團隊；戲曲組為五洲勝義閣掌中劇團；戲劇組為山東野表演坊以及僻室 HousePeace。

根據國藝會網站公告內容，Taiwan Top演藝團隊年度獎助專案「營運」的補助預算由文化部逐年捐贈的經費辦理，「年度計畫」的補助則由國藝會常態補助預算支應。這項獎助專案多年來都被表演藝術團隊視為年度紅包。

今年國藝會董事會核定「營運」補助金額為1億7830萬元，「年度計畫」補助金額為401萬元，總補助金額共計1億8231萬元。國藝會也表示，專案的「營運」補助，仍需等立法院預算審議結果暨文化部捐贈經費結果而定。

Taiwan Top演藝團隊年度獎助專案經初審、複審、決審會議程序及董事會核定後，評選出93個獲補助團隊；包含2個「三年營運」及3個「二年營運」團隊獲得補助，74個團隊獲得「一年營運」補助，14個團隊獲得「一年營運及年度計畫」補助。

其中音樂類以財團法人台北愛樂文教基金會拿到最高獎助金額850萬元，舞蹈類以FOCASA馬戲團拿到最高獎助金500萬元，戲曲類由當代傳奇劇場拿到640萬元，戲劇類則由無獨有偶工作室劇團獲得最高獎助金480萬元。