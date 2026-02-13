快訊

初戀生日變抓姦！女星揭撕心裂肺情歌真相 目睹男友和2女開房

美車零關稅 BMW總代理指「這票休旅車」將配合政府調整售價

可以回家過年！高金素梅複訊3小時 100萬元交保

台灣藝術入藏大英博物館 策展人盼開啟新起點

中央社／ 台北13日電

大英博物館將入藏台灣當代藝術家薛保瑕、陳浚豪、李若玫作品，策展人楊佳玲期待，能以此讓更多國際博物館收藏台灣當代藝術，更將台灣當代藝術史納入全球藝術史的研究與書寫中。

入藏契機源自於耿畫廊去年在英國倫敦攜手楊佳玲、偕同策展人陳建今推出的「抒情．暴：倫敦當代台灣藝術展」，在楊佳玲邀請下，大英博物館亞洲部主管哈里森霍（Jessica Harrison-Hall）帶領團隊前來評估，歷經近3個月反覆討論與審查，最終大英博物館確定在英國時間18日入藏3件作品。

其一為薛保瑕畫作「應對—達悟族」，創作於2020年，楊佳玲說，作品以色調象徵達悟族，大片藍色也呼應本就是海島的台灣，非常打動大英博物館團隊，還有陳浚豪以標誌手法「蚊釘」取代山水畫的「臨摹宋范寬『秋林飛瀑圖』」，再來是李若玫以繪畫、攝影捕捉蝸牛爬行痕跡的作品「蟲徑」。

「蟲徑」是展場最小件作品，哈里森霍告訴楊佳玲，大英博物館正在進行有關自然（nature）題目專案，「蟲徑」因此相符。楊佳玲說，「博物館接受捐贈的標準其實很嚴格，他們需要經過不同會議討論，也不是誰說了算，所以他們在回去後層層評估。」每件獲選入藏作品都在不同層次符合大英博物館需求。

楊佳玲特別感謝駐英代表姚金祥、文化部駐英國台北代表處的協助，在等待博物館審查過程中協助保管作品，她說，最初若沒有文化部黑潮計畫補助，也難有「抒情．暴：倫敦當代台灣藝術展」展覽，都是她認為此次經驗珍貴的原因。

在大英博物館現有典藏中，台灣民眾較為熟悉的藝術創作者包含政治受難者黃榮燦、藝術家劉國松等，楊佳玲說，3名本土藝術家的捐贈也標誌台灣當代藝術重大里程碑，「未來在官網搜尋Taiwan或是Taiwanese就可以看到作品。」

楊佳玲表示，大英博物館資料庫是全世界重要且公共開放的研究資源，指標性不言而喻，當台灣當代藝術能進入國際博物館典藏，也是研究的起點，「也許再經過幾年，我們大家繼續慢慢努力，也許有1天，我們台灣藝術史在全世界也是重要的，不會輸中國、日本與韓國。」

博物館 藝術家 倫敦 英國 文化部

延伸閱讀

原博館籌備處主任交接 曾智勇期許打造文化樞紐

世界宗教博物館另類走春 化身探險家九宮格尋寶

相關新聞

全台首家！台大醫院電子處方箋讓病人在社區領藥 高齡病人不必跑醫院

因應醫療產業永續、無紙化趨勢，台大醫院去年8月起成立「電子處方箋建置推動小組」，今年1月中旬正式完成首張電子處方箋開立，...

我國承諾加速美國新藥審查 生技業樂見：台灣成美國供應鏈一環

台美關稅協定結果出爐，我國因應美方要求，承諾加速先進美製藥品與醫療器材審查。國內生技醫藥產業界對此普遍看好，中華民國開發...

9天連假安心過年 宜花急診不打烊、大醫院基層診所加開門診

春節9天連假即將展開，宜蘭縣政府協調縣內7家急救責任醫院，提供24小時不打烊緊急醫療服務，花蓮縣府也鼓勵基層診所開診，除...

「吃飯還要先過關」餐廳3C點餐成趨勢 長者直呼：超有壓力

近年來，為了節省人力、提升效率，不少餐廳改採QR Code掃描或平板點餐，從連鎖速食到特色小店，都逐漸取消紙本菜單與人工點餐。然而，這股數位化浪潮...

北市府力爭聯醫首都加給 基層：希望直接加在薪水裡

春節前夕，台北市長蔣萬安今慰問北市聯醫第一線人員，宣布調整醫事人員夜班費、提高聯醫獎勵金提撥率，市府也強調持續向中央為聯...

醫療人力荒…蔣萬安慰勞聯醫第一線人員 宣布加薪醫護歡呼

醫護人力荒，台北市長蔣萬安今赴北市聯醫忠孝院區慰勞第一線人員。北市府宣布，聯醫獎勵金提撥率去年從80%提高至85%，今年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。