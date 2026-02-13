台灣藝術入藏大英博物館 策展人盼開啟新起點

大英博物館將入藏台灣當代藝術家薛保瑕、陳浚豪、李若玫作品，策展人楊佳玲期待，能以此讓更多國際博物館收藏台灣當代藝術，更將台灣當代藝術史納入全球藝術史的研究與書寫中。

入藏契機源自於耿畫廊去年在英國倫敦攜手楊佳玲、偕同策展人陳建今推出的「抒情．暴：倫敦當代台灣藝術展」，在楊佳玲邀請下，大英博物館亞洲部主管哈里森霍（Jessica Harrison-Hall）帶領團隊前來評估，歷經近3個月反覆討論與審查，最終大英博物館確定在英國時間18日入藏3件作品。

其一為薛保瑕畫作「應對—達悟族」，創作於2020年，楊佳玲說，作品以色調象徵達悟族，大片藍色也呼應本就是海島的台灣，非常打動大英博物館團隊，還有陳浚豪以標誌手法「蚊釘」取代山水畫的「臨摹宋范寬『秋林飛瀑圖』」，再來是李若玫以繪畫、攝影捕捉蝸牛爬行痕跡的作品「蟲徑」。

「蟲徑」是展場最小件作品，哈里森霍告訴楊佳玲，大英博物館正在進行有關自然（nature）題目專案，「蟲徑」因此相符。楊佳玲說，「博物館接受捐贈的標準其實很嚴格，他們需要經過不同會議討論，也不是誰說了算，所以他們在回去後層層評估。」每件獲選入藏作品都在不同層次符合大英博物館需求。

楊佳玲特別感謝駐英代表姚金祥、文化部駐英國台北代表處的協助，在等待博物館審查過程中協助保管作品，她說，最初若沒有文化部黑潮計畫補助，也難有「抒情．暴：倫敦當代台灣藝術展」展覽，都是她認為此次經驗珍貴的原因。

在大英博物館現有典藏中，台灣民眾較為熟悉的藝術創作者包含政治受難者黃榮燦、藝術家劉國松等，楊佳玲說，3名本土藝術家的捐贈也標誌台灣當代藝術重大里程碑，「未來在官網搜尋Taiwan或是Taiwanese就可以看到作品。」

楊佳玲表示，大英博物館資料庫是全世界重要且公共開放的研究資源，指標性不言而喻，當台灣當代藝術能進入國際博物館典藏，也是研究的起點，「也許再經過幾年，我們大家繼續慢慢努力，也許有1天，我們台灣藝術史在全世界也是重要的，不會輸中國、日本與韓國。」