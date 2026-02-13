文化部黑潮計畫支持 大英博物館將入藏台灣3作品

文化部支持下，耿畫廊去年與策展人楊佳玲合作，在倫敦推出台灣當代藝術展，大英博物館本月將入藏3件展中作品，楊佳玲說，一切源自台灣過往累積，造就台灣當代藝術新里程碑。

耿畫廊在文化部黑潮計畫支持下，去年10月至11月在英國倫敦推出「抒情．暴：倫敦當代台灣藝術展」，參展藝術家有薛保瑕、蔣友梅、姚瑞中、陳浚豪、楊忠銘、蘇孟鴻、邱承宏、李若玫、何宇森。

大英博物館於英國時間18日將入藏薛保瑕作品「應對—達悟族」、陳浚豪「臨摹宋范寬『秋林飛瀑圖』」、李若玫「蟲徑」。

楊佳玲現任教於英國愛丁堡大學，她接受中央社記者專訪表示，台灣本就在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情間累積許多討論度，後來藝術家的慷慨、台灣頂尖藏家留下的好印象、政府部門的支持，這些都造就「天時地利人和」，成為大英博物館入藏台灣藝術作品契機。

大英博物館新上任亞洲部主管哈里森霍（Jessica Harrison-Hall）近年策畫「晚清百態」展，中國原定出借多件書畫文物因故無法履約，楊佳玲當時也是策展團隊之一，他們全體動員，向全世界藝術收藏家求助，很快就得到台灣頂尖藏家團體「清翫雅集」藏家石允文的協助。

石允文不只提供藏品清單任選，還贊助文物運送到大英博物館，解決展件開天窗危機，讓哈里森霍、大英博物館團隊都留下好印象。哈里森霍與楊佳玲相識已久，本著在海外推動台灣美術史的心願，楊佳玲邀請哈里森霍前來觀賞「抒情．暴：倫敦當代台灣藝術展」，哈里森霍也一口答應。

展期間，藝術家楊忠銘當時也向楊佳玲提到，因參展作品較為脆弱，擔心運送過程損壞，願意捐贈作品給愛丁堡大學。楊佳玲說，她聽到後很感動，當時便想著若大英博物館有入藏作品可能性，她願意自掏腰包向藝術家購藏並捐贈。

後來哈里森霍帶著大英博物館團隊低調前來，並評估展中作品是否有機會入藏大英博物館，在完全無他人干擾的情況下安靜欣賞所有作品，最終選擇3件提報捐贈作品，歷經多重審查會議與討論後，3名藝術家也慷慨答應，願意捐贈作品給大英博物館，促成台灣當代藝術進入大英博物館的里程碑。