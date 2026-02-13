全台首家！台大醫院電子處方箋讓病人在社區領藥 高齡病人不必跑醫院

因應醫療產業永續、無紙化趨勢，台大醫院去年8月起成立「電子處方箋建置推動小組」，今年1月中旬正式完成首張電子處方箋開立，病人為院內員工，於1月底開始，該院遠距照護中心病人，可使用電子處方箋至社區藥局領藥，完成院內系統與周邊社區藥局串接。衛福部健保署指出，全台目前僅40多家藥局開放民眾用點子處方箋領藥，將與藥局相關公協會合作加強推廣。

健保署署長陳亮妤說，台大醫院為全台第一家完成電子處方箋完整流程醫院，從生成QR Code，至病人於社區藥局完成領藥，健保署疫情期間發展虛擬健保卡制度，並持續推動電子處方箋，目前全國已有733家醫事機構完成審核，台北區有207家醫院完成準備作業，但只有台大醫院完成技術審核後，克服法規、技術困難，讓病人真正領到藥品。

陳亮妤說，健保署將持續與民間合作，兼顧醫療需求及民眾使用，持續深化從健保IC卡，虛擬健保卡，電子處方箋，到線上支付的完整解決方案，目前社區藥局僅49家可執行電子處方箋，將持續與社區藥學會、藥師全聯會等單位討論，健保署內雲端醫療資訊系統（HIS）計畫，也將電子處方箋列為重點項目，盼提升藥局技術，避免醫院開出電子處方箋，病人到藥局卻領不到藥。

台大醫院藥劑部副主任陳映蓉表示，該院去年8月開始分析規畫，開發資訊系統，並持續與健保署、社區藥局協作進行資訊串接，今年1月分成功開出第一張連續處方箋，由院內員工先試用，至社區藥局順利完成領藥，1月21日起正式運用於院內遠距醫療病人，醫師視訊看診後，家屬可協助病人至住家附近社區藥局領用藥品，盼藉此模式，減少紙張使用，也讓民眾看診流程更便利。

99歲病人家屬林先生指出，母親臥床多年，他是主要照顧者，定期回診不僅對照顧者而言是重大負擔，對高齡病人也很折磨，加入台大遠距醫療中心計畫後，照顧壓力明顯減輕，用藥問題、傷口照顧等，均可即時向專責個管師諮詢，近期母親腳部傷口出現狀況，經醫師通訊診療評估後，開立處方，他持電子處方箋至藥局領藥，不必再搬動母親前往醫院。