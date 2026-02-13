快訊

總理稱台灣代表處可改「台北」 立陶宛總統回應了

年假準備開跑出意外…國3北上新店隧道傳火燒車 回堵6公里

當台灣人塑膠？南韓職棒球員來台疑摸女性屁股 名單曝光、球團急出聲

聽新聞
0:00 / 0:00

全台首家！台大醫院電子處方箋讓病人在社區領藥 高齡病人不必跑醫院

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
因應醫療產業永續、無紙化趨勢，台大醫院去年8月起成立「電子處方箋建置推動小組」，今年1月中旬正式完成首張電子處方箋開立。記者蘇健忠／攝影
因應醫療產業永續、無紙化趨勢，台大醫院去年8月起成立「電子處方箋建置推動小組」，今年1月中旬正式完成首張電子處方箋開立。記者蘇健忠／攝影

因應醫療產業永續、無紙化趨勢，台大醫院去年8月起成立「電子處方箋建置推動小組」，今年1月中旬正式完成首張電子處方箋開立，病人為院內員工，於1月底開始，該院遠距照護中心病人，可使用電子處方箋至社區藥局領藥，完成院內系統與周邊社區藥局串接。衛福部健保署指出，全台目前僅40多家藥局開放民眾用點子處方箋領藥，將與藥局相關公協會合作加強推廣。

健保署署長陳亮妤說，台大醫院為全台第一家完成電子處方箋完整流程醫院，從生成QR Code，至病人於社區藥局完成領藥，健保署疫情期間發展虛擬健保卡制度，並持續推動電子處方箋，目前全國已有733家醫事機構完成審核，台北區有207家醫院完成準備作業，但只有台大醫院完成技術審核後，克服法規、技術困難，讓病人真正領到藥品。

陳亮妤說，健保署將持續與民間合作，兼顧醫療需求及民眾使用，持續深化從健保IC卡，虛擬健保卡，電子處方箋，到線上支付的完整解決方案，目前社區藥局僅49家可執行電子處方箋，將持續與社區藥學會、藥師全聯會等單位討論，健保署內雲端醫療資訊系統（HIS）計畫，也將電子處方箋列為重點項目，盼提升藥局技術，避免醫院開出電子處方箋，病人到藥局卻領不到藥。

台大醫院藥劑部副主任陳映蓉表示，該院去年8月開始分析規畫，開發資訊系統，並持續與健保署、社區藥局協作進行資訊串接，今年1月分成功開出第一張連續處方箋，由院內員工先試用，至社區藥局順利完成領藥，1月21日起正式運用於院內遠距醫療病人，醫師視訊看診後，家屬可協助病人至住家附近社區藥局領用藥品，盼藉此模式，減少紙張使用，也讓民眾看診流程更便利。

99歲病人家屬林先生指出，母親臥床多年，他是主要照顧者，定期回診不僅對照顧者而言是重大負擔，對高齡病人也很折磨，加入台大遠距醫療中心計畫後，照顧壓力明顯減輕，用藥問題、傷口照顧等，均可即時向專責個管師諮詢，近期母親腳部傷口出現狀況，經醫師通訊診療評估後，開立處方，他持電子處方箋至藥局領藥，不必再搬動母親前往醫院。

台大醫院院長余忠仁表示，遠距醫療最後一哩路，常因領藥而卡關，「藥師法」規定藥師需親自調藥，病人至醫院結帳、領藥，台大醫院利用電子處方箋突破困境，利用台大醫院行動服務APP作為載具，讓病人可至社區藥局領藥，也可在APP上預約領藥時間，領藥當日僅需至醫院櫃檯或機台完成健保卡過卡作業，即可快速領藥，有效縮短候藥時間。

因應醫療產業永續、無紙化趨勢，台大醫院去年8月起成立「電子處方箋建置推動小組」，今年1月中旬正式完成首張電子處方箋開立。記者蘇健忠／攝影
因應醫療產業永續、無紙化趨勢，台大醫院去年8月起成立「電子處方箋建置推動小組」，今年1月中旬正式完成首張電子處方箋開立。記者蘇健忠／攝影

健保署 台大醫院 藥局

延伸閱讀

健保署醫療照護數位轉型 台大醫院電子處方箋系統正式啟用

確保春節用藥不中斷病情穩定 嘉縣衛生局提醒2月13日前可提早領藥

台大婦產部狼醫案 監察院糾正衛福部、台大醫院

防春節壅塞…台大醫院增開病床、減收分院病人 成立「配床小組」調度

相關新聞

苗縣4斃死豬送驗結果出爐！ 非洲及典型豬瘟檢測均為「陰性」

苗栗縣後龍鎮一家畜牧場昨出欄作業出現4隻斃豬案，縣府動防所緊急採檢體送驗，最新檢驗報告於今日正式出爐，非洲豬瘟（ASF）...

帶蛋餅皮入境南韓遭罰12萬元 粉專揭關鍵：含「1成分」就違規

旅遊粉專不奇而遇Steven&Sia分享，有旅客從台灣帶「冷凍蛋餅皮」到南韓被海關攔下，原因是蛋餅皮含豬油，最終被開罰500萬韓幣（約台幣12萬元）。韓國海關重點不在食物外觀，而是「成分是否含動物來源」，即使看起來像蔬菜或糕點，也可能因含豬油、肉粉、明膠等成分被認定為需申報或禁止入境。旅客若未申報，罰款風險最高，因此出發前仔細檢查成分表至關重要。

全台首家！台大醫院電子處方箋讓病人在社區領藥 高齡病人不必跑醫院

因應醫療產業永續、無紙化趨勢，台大醫院去年8月起成立「電子處方箋建置推動小組」，今年1月中旬正式完成首張電子處方箋開立，...

蔣萬安力爭醫護首都加給 基層：希望直接加在薪水裡

春節前夕，台北市長蔣萬安今慰問北市聯醫第一線人員，宣布調整醫事人員夜班費、提高聯醫獎勵金提撥率，市府也強調持續向中央為聯...

醫療人力荒…蔣萬安慰勞聯醫第一線人員 宣布加薪醫護歡呼

醫護人力荒，台北市長蔣萬安今赴北市聯醫忠孝院區慰勞第一線人員。北市府宣布，聯醫獎勵金提撥率去年從80%提高至85%，今年...

我國承諾加速美國新藥審查 生技業樂見：台灣成美國供應鏈一環

台美關稅協定結果出爐，我國因應美方要求，承諾加速先進美製藥品與醫療器材審查。國內生技醫藥產業界對此普遍看好，中華民國開發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。