蔣萬安力爭醫護首都加給 基層：希望直接加在薪水裡

春節前夕，台北市長蔣萬安今慰問北市聯醫第一線人員，宣布調整醫事人員夜班費、提高聯醫獎勵金提撥率，市府也強調持續向中央為聯醫爭取首都醫護職務繁重加給。基層希望直接加在薪水裡，也有人認為金錢非唯一解方，留人關鍵在友善工作環境；專家說，市府帶頭提升整體環境，有助於醫護人力留任。

北市聯醫中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇表示，春節是最消耗醫護人力的時候，過往會盡量讓病人於春節前出院，醫護、病人才能好過年，然而今非昔比，正因適逢春節，會盡量將病人留在醫院，醫護才能好過年，春節絕對是醫護人員離職最高峰，夜班費增加對人力留任有一定程度的幫助。

姜冠宇說，過年期間也牽涉到入出院手續等翻床處理，人力節縮之下，白班醫護人力也一樣有負荷，仍要小心春節後離職潮。

姜冠宇表示，目前醫院的資金來源不能只靠健保點數、健保總額，還仰賴台北市衛生局相關計畫。為避免因績效評估影響經費核發，導致醫院團隊士氣低落，他建議衛生局未來在醫院實行各項計畫時，盡量從寬給予或主動給予指導方向，增加醫院經營與放心實行計畫，才是比較長遠的作法，「提高醫護人員的待遇非常重要，希望市府能一起努力。」

北市聯醫一名資深護理師直言，「反而希望直接加在薪水裡，比較有吸引力」，獎勵是黑箱作業，看得到吃不到，無法實質鼓勵到基層。獎勵金就是一塊餅，醫師拿走過半比例，反而最多人的護理人員、其他人員只能分剩下部分，加上長官喜好，分配金額不一；例如幾年前的防疫獎勵，他和多名同事某個月曾領到9元，也不知怎麼算出來。

不只祭出獎勵措施，制度改革也是環境優化的重要一環。一名其他醫院的資深護理師認為，「金錢並非唯一解方」，夜班費調高、提高獎勵金提撥率及首都加給，確實有其正向意義，也能於短期內展現對醫護人員辛勞的肯定。

該名護理師直言，若要真正留住人才，關鍵仍在整體工作環境是否足夠友善，包含工作負荷、行政負擔、職涯發展、職場文化等，能否讓醫護人員兼顧專業發展與家庭生活。

他舉例，當家庭發生突發狀況時，制度內是否有彈性與支持系統，協助人員安心處理，而不會在考績、考評或升遷機會上產生不利影響？這些制度設計往往比單一的加薪措施更能影響長期留任意願。

該名護理師說，「人力政策的核心，不僅是薪資調整，更在於從制度與文化層面建立支持系統，打造由內而外彼此相挺的工作環境，讓醫護人員感受到尊重與保障。」

國立台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬認為，目前護理人員以女性為主，如果不改變現行排班機制，確實難以讓護理人員維持工作與家庭的平衡，她也建議醫院可與非營利幼兒園結盟，提供夜間托育等兼顧工作與家庭的措施。

陳正芬表示，各醫院的護理管理制度大同小異，若北市府願意帶頭改變，提升整體醫護環境，將有示範作用，影響其他公私立醫院跟進，有助於醫護人力留任。