醫療人力荒…蔣萬安慰勞聯醫第一線人員 宣布加薪醫護歡呼

醫護人力荒，台北市長蔣萬安今赴北市聯醫忠孝院區慰勞第一線人員。北市府宣布，聯醫獎勵金提撥率去年從80%提高至85%，今年比照增加5%，護理人員以外的醫事人員夜班費今年起調高8%至22%，目前持續為北市聯醫向衛福部爭取「首都醫護職務繁重加給」。

蔣萬安今慰勞聯醫第一線醫療人員，衛生局長黃建華、聯醫總院長王智弘、聯醫忠孝院區院長何清幼等人陪同到場。蔣萬安表示，過年期間，當所有市民朋友都非常開心和家人在團圓，很多醫護人員都必須堅守崗位，今天過年前夕，他無論如何一定要到聯醫向所有辛苦同仁夥伴表達最高的感謝和敬意。

他說，醫事人員非常辛苦，不管疫情、疫後協助民眾恢復正常生活，以及協助北市府推動各項醫療衛生政策，守護市民健康，非常的不容易。因此，他與衛生局、北市聯醫討論，今年聯醫獎勵金提撥率一樣增加5%，從80%提高至85%，護理人員以外的醫事人員夜班費也調高8%到22%，希望能充分反映醫事人員值夜班的辛勞，現場隨即響起一陣歡呼。

蔣萬安指出，將持續協助聯醫相關軟硬體的建置、布建，相關改建正在規畫當中，希望未來能夠更強有力的聯醫系統來造福所有市民。

黃建華表示，醫療體系穩定是城市治理的重要基礎，市府將持續與聯醫緊密合作，在制度、資源與政策面向提供支持，強化人力配置與職場環境，確保市民享有高品質、可近性的醫療服務。王智弘承諾，聯醫將持續推動友善職場、精進醫療品質，並強化人才培育與跨專業合作，讓醫護同仁在穩定制度與合理待遇下安心服務市民。

北市聯醫工會監事吳承恩表示，肯定市府願意正視醫護勞動條件。不過，過去一年調整夜班費，對於留任人力的實際效益有限，基層醫護感受是杯水車薪，主因在於當今通膨壓力、長期工作的身心負荷，即使調幅8%至22%變多，仍難以補足與其他醫院的差距。

吳承恩指出，目前醫護人力荒的困境在於勞動強度過高、薪資結構不穩定，如果底薪沒有顯著提升，單靠增加夜班費，實在難以吸引新進人員和現有人員留任。

他說，北市聯醫身為公立醫院，肩負公衛責任，由於首都的醫療量能需求高、生活成本更居全國之冠，若能推行「首都加給」，不僅是薪資調整，更是對第一線人員辛勞的遲來肯定，工會期盼政府正視醫護處境，讓真正辛苦的基層人員獲得應有的合理待遇。