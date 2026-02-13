「吃飯還要先過關」餐廳3C點餐成趨勢 長者直呼：超有壓力

快訊

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
圖／聚傳媒記者拍攝
圖／聚傳媒記者拍攝

近年來，為了節省人力、提升效率，不少餐廳改採QR Code掃描或平板點餐，從連鎖速食到特色小店，都逐漸取消紙本菜單與人工點餐。然而，這股數位化浪潮，卻讓不少長者直呼困擾，感嘆「吃一頓飯還要先過關」。

在雙北地區，多家商場與商圈餐廳已全面採用手機掃描QR Code點餐，顧客需以智慧型手機連線、瀏覽電子菜單後自行送出訂單。有些店家則在桌上擺放平板，讓客人自行操作。業者表示，此舉可減少人力成本、降低點錯餐風險，也能即時更新菜單與價格，提高翻桌率。

然而，對不熟悉智慧型手機操作的高齡者而言，這樣的流程卻成了負擔。記者直擊兩位70多歲的民眾，他與老伴外出用餐時，就站在點餐機前面一直說不會操作，過了一下子，店員才來幫忙。這位民眾說，他經常因看不清畫面、找不到功能而手忙腳亂，「有時候店員只說自己掃描，我根本不知道怎麼用。」很多時候往往要向隔壁的年輕人求助，讓他感到尷尬。

台灣已進入高齡化社會，65歲以上人口比例持續攀升。雖然智慧手機普及率很高，但仍有不少長者僅具備基本通話功能，對於網頁操作、會員登入、線上付款等流程並不熟悉。若餐廳全面取消人工點餐，等同設下一道「數位門檻」。

有部分餐廳更要求先加入會員或是下載APP才能點餐，甚至需填寫個資才能送單，對長者而言更添壓力。「只是想簡單吃頓飯，卻變得這麼複雜。」一名陪同母親用餐的上班族說。

有消費者建議餐廳在推動數位化時，可以保留人工點餐或紙本菜單作為備選方案，確保不同族群都能便利消費。不過業者私下表示，如果沒有全面3C點餐，很多顧客還是會習慣人工點餐，那就是去推動3C點餐的意義了。

餐廳 店員 人力 3C 高齡化 高齡者 長輩

