我國承諾加速美國新藥審查 生技業樂見：台灣成美國供應鏈一環

台美關稅協定結果出爐，我國因應美方要求，承諾加速先進美製藥品與醫療器材審查。國內生技醫藥產業界對此普遍看好，中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）指出，政府在醫療器材與藥品貿易協議上展現突破性成就，可讓民眾更快使用到有安全保障的優質藥品。學名藥協會指出，加速審查機制系統性導入，也有助國產新藥更有效率完成審查，形成正向循環。

IRPMA指出，健保給付藥品與醫材接軌國際，為病友團體長期訴求，也是協會與政府、醫界持續推動改善目標，根據最新關稅協定，未來取得美國食藥局（FDA）上市許可證藥品，可以美國藥證為基礎，作為申請我國藥品或醫材許可證時的充分證據，取代過去冗長審查程序，經食藥署專業把關後在國內上市，預期民眾可以更快使用到安全有保障的優質藥品及高階醫材。

IRPMA強點，本次協定不僅深化了台灣與美國的戰略夥伴關係，也在強化病患取得創新療法與技術方面邁出重要一步，除了促進國內產業升級轉性，也提升台灣醫療體系的效率、強化供應韌性，藉由更廣泛地取得高品質醫療產品，政府展現了以病患為中心承諾，並與國際最佳實務接軌，推動永續的健康成果。

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示，從「台製學名藥輸入美國」及「美國新藥輸入台灣」兩個角度而言，對醫病與產業都具有正面意義，本次談判成果，癌症用藥、中樞神經用藥、抗生素等學名藥出口美國免徵對等關稅，除替台灣製藥產業開啟國際市場大門外，也象徵台灣製藥產業被視為美國藥品供應鏈韌性布局一環。

殷為瑩表示，藥物提供者的使命就是以最快速度，提供患者適切的藥物，而FDA早已是各國參考援引的高標準審查體系之一，如能適度結合在地專業審查，對縮短新藥上市時間及病人用藥可近性有實質幫助，一旦加速審查機制系統性地導入台灣，也能做為國產新藥審查的參考依據，促進國產新藥能以更有效率地方式完成審查，促使醫療體系、病患與產業形成正向循環。