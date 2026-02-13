年假開始追劇起跑！醫師提醒春節醫院降載 避免過度用眼致眼科急症

春節將至，9天連假讓不少民眾想要「追劇追到飽」，但長時間滑手機、盯電視螢幕，用眼過度恐誘發急性青光眼或視網膜剝離等急症，三總眼科主任呂大文表示，春節期間不少醫院病房關床、降載運作，手術室及眼科、麻醉科、護理人力同步縮減，若需緊急手術，恐因人力調度受限延誤治療，呼籲春節期間避免長時間用眼，以免眼科急症發作。

呂大文說，長時間在昏暗環境盯著螢幕、熬夜不休息，可能誘發急性青光眼，尤其春節天氣冷、交感神經亢進，發作風險更高，症狀包括劇烈眼痛、頭痛、惡心嘔吐、視力模糊等，需立刻就醫。視網膜剝離與500度以上高度近視、眼睛外傷等有關，若突然出現飛蚊症暴增、閃光感、視野像被黑影遮住等，應立即到醫院急診評估治療。

呂大文表示，急性青光眼可採用降眼壓藥物或雷射治療，一般來說值班醫師即可處理；但視網膜剝離往往需進開刀房，而動用麻醉科等完整手術團隊，人力要求高，一旦人力短缺恐延誤治療。

「視網膜剝離如果沒有馬上手術，可能造成眼球萎縮，增加失明風險。」呂大文提醒，連假期間選擇人力較充裕的醫院較有保障，一般而言，初五後，醫療量能逐步恢復，但除夕至初四務必留意眼睛狀況。