謝文倩大律師畫作 登上法國藝術界年度盛事「藝術首都」展覽

大成律師事務所（Dentons Taiwan）高級合夥律師謝文倩近期抽象畫作「王者之風」繼於國內參展獲獎之後，今日起再參加法國藝術界年度盛事「藝術首都」 （Art Capital）比較沙龍（Salon Comparaisons）展覽，按法國藝術界年度盛事「藝術首都」（Art Capital）展覽於今（2026）年2月12日至15日假巴黎大皇宮（Grand Palais）舉行，該項展覽原創立於1884年，由法國四大重要「藝術沙龍」組成，包括比較沙龍（Salon Comparaisons；1954年起）、法國藝術家沙龍（Salon des Artistes Français；1667 年起）、獨立藝術家沙龍（Salon des Indépendants；1884年起）以及水性繪畫沙龍（Salon du Dessin et de la Peinture à l'Eau；1954年起）等。

其中「比較沙龍」（Salon Comparaisons）誕生背景暨組織方式最具「現代主義」與「表現主義」趣味，能確切體現當代巴黎藝術圈的激烈競爭氛圍；其創辦人安德烈·法利（Andrée Bordeaux-Le Pecq）順勢迎合風潮創立一個國際「藝術擂台」，讓所有藝術流派併排展出，直接接受觀眾的感受「比較」。與其他沙龍掛畫方式不同，「比較沙龍」將展場劃分為約 30 個不同的藝術小組（Sections），這在當時甚至迄今，都是個非常具有挑釁意味舉動，其構思初衷是為了應對當時「抽象派」與「具象派」之間激烈爭論。強調藝術的多元並存，是當代藝術跨領域交流的重要平台；這種充滿活力的「競爭感」延續至今，讓它仍被認為是巴黎最不無聊、最能看到前衛與傳統激烈碰撞的「藝術沙龍」。

巴黎「藝術首都」展覽Art Capital是法國規模最大的當代藝術展，每年有超過 2,000 位藝術家共襄盛舉，只有選在巴黎大皇宮（Grand Palais）宏偉場地維持展覽，雖然春季展期只有幾天，但每年都能吸引約 5 萬名左右觀眾；即在短短數天內，讓所有藝術家、收藏家與愛好者密集地在同一屋簷下交流。歷年來，朱德群、趙無極、蘇憲法、廖修平等著名華人藝術家皆曾於此展出，成為東西方藝術交流的重要平台。

李文謙院士抽象畫作。 圖／謝文倩律師提供

今年展覽係由藝術家台灣美術院院士李文謙領軍，吳亞倫策展，台師大碩博士班多位優秀校友經評選受邀共同展出。參展藝術家包括李文謙、謝文倩、吳亞倫、桂香木、洪雪慧、黃英添、葉修英、羅志英、馬步月、張文菁、張素蘭、蔡孟玲、鄭明珠、、謝正瑜、戴桂蓮、林美嬌及石垣美幸等。他們以深厚的人文素養與成熟創作語彙，透過多元形式，回應當代社會議題與個人文化經驗，展現兼具在地精神與國際視野的台灣當代藝術特色。

法國巴黎大皇宮（Grand Palais）自 2021 年 3 月 12 日 起全面關閉，展開120 年歷史上最全面的一次大翻修。大皇宮自2025 年 6 月 6 日 重新全面對大眾開放。法國「藝術首都」 （Art Capital）展覽每年春季在大皇宮（Grand Palais）定期展出，承載從古典主義到現代藝術的漫長演變，尤其從2025年起，這些沙龍正從臨時場館回歸到這座百年建築中為盛展暖場。接著預吿2026 年 最大盛事 為5 月起大皇宮將與龐畢度中心合作，展出 馬諦斯（Henri Matisse） 的大型專題展（Matisse, 1941-1954），展期四個月（2026 年 3 月 24 日至 7 月 26 日）。