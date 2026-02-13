兼具開發者與專業使用者 丸莊搶攻日式和風露市場

丸莊醬油持續贊助「500碗、500盤評鑑」，透過多樣化產品，成為美味料理的幕後推手。 圖／500輯攝影團隊 提供

丸莊醬油是台灣超過百年歷史的醬油品牌，一向遵循古法釀造的丸莊，副總經理莊偉中告訴我，近年推出一系列日式和風露。我問：「台灣就買得到日本生產的和風露，為什麼丸莊還要生產呢？」他並沒有直接回答我，反而問我一個問題：「你用過日本生產的和風露嗎？」

「和風露（Tsuyu）」，是以醬油、味醂、柴魚片或昆布高湯（出汁）為基底調製而成的調味汁，味道鹹甜，發展出的品項，包括：香菇昆布和風露、鰹魚和風露、壽喜燒專用醬等。

我曾在日本生活過一段時間，用過壽喜燒醬煮壽喜燒、親子丼醬煮親子丼。他問：「使用後有什麼發現？」我說：「醬汁濃郁，但鹹甜度高，我試著用水稀釋鹹度跟甜度，然而這做法就連風味也一起稀釋了。因為不常煮日本食物，用過一次後，剩下醬汁常常放到過期了。」

回答完這個問題後，我彷彿知道他想告訴我的答案了。他說：「你的痛點跟其他人一樣，丸莊在保留道地日式醬料靈魂的同時，將鹹度與甜度降低約20%。這符合健康趨勢，也讓這款和風露能直接用在台式家常菜裡，像我媽媽就經常用香菇昆布和風露炒青椒肉絲，是毫無違和感的美味，使用頻率高就不會放到過期了。」

丸莊近年與日本知名餐飲品牌合作，在台灣開設小倉屋鰻魚飯、切麥狐狸烏龍麵專店等，投入餐飲同時，也從第一線餐飲情境中調整和風露風味。他強調，丸莊同時具備「開發者」與「專業使用者」的雙重身份，因此對味道掌握度高，他很自豪地說，丸莊是能做出99%日本味和風露的台灣品牌。

丸莊堅持使用百分之百原物萃取，包括日本進口的柴魚、昆布萃取液以及未經稀釋的「本味醂」，成份表純淨無人工添加，品質甚至優於部分日本進口品牌。

此外，丸莊醬油與和風露的鋪貨率高，是坊間量販店、賣場上容易購得的「日本味」，提供消費者便捷的購物需求。

創立於1909年的丸莊，不僅遵循傳統，也同時開發新產品展現專業與創新，目的在提供更多元的飲食享受。

他表示，因應消費者的需求：一是追求回歸本質，無糖醬油更能表現食材的原味，二是能彈性靈活自行調配風味，三是落實健康理念。丸莊以最新技術，計畫於2026年第二季推出「吟選無添加釀造醬油」。這款標榜不含糖的新作，象徵著百年醬門在守護消費者健康與追求美味之間，再次邁出重要的一步。

