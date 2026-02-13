星宇航空宮古島定期航班正式啟航 台北、台中雙城首航

星宇航空（2646）13日正式將日本宮古島航線轉為定期航班，並分別於2月12日自台北、2月13日自台中啟航，持續擴展日本航網布局。宮古島為星宇航空飛航日本的第12條航線。

星宇航空表示，宮古島擁有清澈蔚藍的海水、細緻潔白的沙灘與悠然的島嶼節奏，自推出以來獲得旅客正面回饋，此次正式轉為定期航班，展現對此航線長期布局與穩定經營的規劃。隨著台中-宮古島航線開航，星宇航空持續深化台中航網布局，目前已增加至9條航線，包含神戶、高松、沖繩、宮古島、峴港、富國島、澳門，並將於3月30日、3月31日啟航東京成田與熊本航線，期盼提供中部旅客更多元且便利的國際航線選擇，同時促進台日及亞洲區域之間更緊密的交流往來。

星宇航空準備首航限定好禮贈送旅客，包含星宇航空LINK MONSTER接駁車造型立體 iCASH、充滿在地特色的「宮古島守護軍」提袋 ，亦再度與DJB全球eSIM合作，提供「日本4日吃到飽eSIM」乙張，超過四日行程者亦可使用專屬折扣碼續購，透過穩定高速的網路服務，無論查詢資訊或分享旅程皆更加便利，為旅程增添紀念價值與驚喜感；同時攜手微風集團推出新春福袋活動，限量發行588份福袋（每份售價新台幣1,000元），並與宮古島 Rosewood 酒店合作，提供「宮古島四天三夜機加酒行程（2026年3月23日至3月26日）」作為活動大獎，讓幸運得主親身體驗宮古島的度假魅力。