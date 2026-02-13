帶蛋餅皮入境南韓遭罰12萬元 粉專揭關鍵：含「1成分」就違規

旅遊粉專不奇而遇Steven&Sia分享，有旅客從台灣帶「冷凍蛋餅皮」到南韓被海關攔下，原因是蛋餅皮含豬油，最終被開罰500萬韓幣（約台幣12萬元）。韓國海關重點不在食物外觀，而是「成分是否含動物來源」，即使看起來像蔬菜或糕點，也可能因含豬油、肉粉、明膠等成分被認定為需申報或禁止入境。旅客若未申報，罰款風險最高，因此出發前仔細檢查成分表至關重要。

高風險入境物品主要包括肉類製品（香腸、火腿、肉鬆、肉乾）、隱形肉製品（冷凍蛋餅皮、酥皮、泡麵調味包、果凍含明膠等）、新鮮蔬果與植物、特定藥品及管制成分（如日本止痛藥含管制成分）、CBD或罌粟籽食品等。旅客應以成分而非外觀判斷，若不確定應走紅色申報通道，主動說明可降低罰款與沒收風險。

電子產品方面，無線或內建鋰電池的美髮器材最容易出事。充電式但可拆卸電池可手提、主體託運；內建不可拆卸電池則多數韓國機場禁止，回程時常被攔下。暖暖包也屬發熱類產品，若數量多或託運不當，也可能被要求取出重新處理。旅客務必查航空公司規範，以免臨時被攔。

安全通關原則： 一、以成分而非名稱判斷食品是否可帶 二、任何動物來源先視為高風險 三、未申報被查獲罰款最大 四、不確定就走紅色申報通道，與其抱僥倖心理，不如出發前多查看成分、主動申報，避免在仁川機場心跳加速

網友＠ginalintw最近在Instagram分享，針對韓國機場暖暖包的託運規定，她特別詢問航空公司地勤與觀光資訊人員，確認目前韓國國土交通部並沒有正式禁止暖暖包託運的公告。雖然未來可能會有規範，但目前只有個別航空公司或特定機場可能有限制，因此建議旅客如果可以，還是將暖暖包手提上機，或在託運前先向航空公司確認規定，以免在機場被要求重新處理行李。

她也提到，自己認為從台灣帶暖暖包到韓國不一定划算，台灣購買的暖暖包在韓國使用暖度不足，建議直接在韓國的大創或便利商店購買，或在台灣需要時直接使用，避免額外攜帶造成麻煩。

另外，從今年1月起，韓國國土交通部針對韓國籍航空（大韓、韓亞、釜山、濟州、德威、易斯達、真航空等）更新了行動電源規定：禁止託運，且在機上嚴格禁止使用，必須標示清楚容量（Wh）。實務上，機場安檢標準不完全統一，有時需要貼膠帶或裝袋，有時則不檢查，因此出發前最好確認航空公司要求。