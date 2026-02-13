鬼頭刀與競爭國同關稅 漁民吃定心丸全力衝品質

台美對等貿易協定（ART）完成簽署，捕撈鬼頭刀漁民鬆口氣表示，鬼頭刀關稅和競爭國一樣，只要顧好品質再配合漁業署協助，在美國市場相當有競爭力。

行政院副院長鄭麗君在美東時間12日率領談判團隊與美方就「台美對等貿易協定」達成共識，隨後見證協定簽署，確立對等關稅15%不疊加及232關稅最優惠、爭取逾2000項輸美產品豁免對等關稅，且如果納入豁免項目，輸美平均關稅將降至12.33%。

根據漁業署去年公布資料，民國110年至112年台灣鬼頭刀平均產量為3371公噸，產值3億3410萬元；近3年平均出口為1887公噸，其中輸美量為1324公噸，佔出口量7成以上，並以冷凍魚片為主。主要漁獲縣市，台東36%、屏東22%、其他縣市17%。

去年4月間傳出美國擬對台課32%關稅，引起漁民憂心，如今確定為15%且不疊加後，漁民宛如吃了「定心丸」。

台東縣成功鎮新港區漁會總幹事陳俊銘今天告訴中央社記者，漁民聽到消息後鬆了一口氣，和競爭的國家如厄瓜多關稅一樣是15%，只要繼續顧好品質和漁獲量穩定，再配合行政院、漁業署的協助，在美國市場就會優於競爭國，況且美國對鬼頭刀的需求量很大。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，東港有8成的鬼頭刀銷往美國，但東港地區鬼頭刀多為遠洋漁船捕獲，上岸為冷凍狀態，即立刻送往加工廠，至於關稅影響程度仍待施行後評估。

陳姓漁民說，關稅實施後對於魚價要漲或跌都還是未知，加工業者與貿易商也可能將成本轉嫁到漁民身上，恐怕沒利潤可言。

台灣鬼頭刀漁業協會理事長陳春生說，台灣產量豐收時，從屏東與宜蘭南方澳捕獲的鬼頭刀最多可達約4000至5000公噸，主要外銷市場為美國，主要競爭對手為厄瓜多，但政府對於台灣漁民在冷鏈設備上有補助，可提高產品品質。

此外，為確保鬼頭刀產業的長期與持續發展，台灣鬼頭刀漁業協會在2024年成立後，整合行政程序，縮短貿易商出口程序。這些都是精進鬼頭刀產業鏈、提升台灣鬼頭刀的國際競爭力，相信在台美簽署對等貿易協定（ART）後，有助迎接國際市場挑戰。