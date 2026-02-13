屬馬、國小以下入園免費！六福村春節、228連假推多重優惠

迎接2026年春節與228連續假期，六福村主題遊樂園推出限定檔期入園優惠，於春節連假2月17日至2月22日，以及228連假2月27日至3月1日，針對生肖屬馬民眾、國小以下孩童、打卡分享社群貼文與桃竹地區鄉親，祭出多項免費與優惠方案。

2026年六福村主題遊樂園推出全新主題活動「SAFARI PARTY 」，例如「黑白躍動 八駿奔騰」大型斑馬裝置藝術，每日有「派對動物大遷徙」表演（每周二停演），邀請遊客跟著化身草原動物的舞者一同加入嘉年華派對。此外，園區內亦安排魔幻劇場大型演出《皇室風暴》，以及節假日限定的牛排館沉浸式秀《璀璨年代》。

春節連假（2/17–2/22）及228連假（2/27–3/1）期間，凡生肖屬馬之民眾，出示本人身分證件，即可享免費入園優惠。適用出生年次為民國31、43、55、67、79、91、103年，讓屬馬民眾在馬年連假期間開心走春、免費暢玩。

此外，六福村同步推出「國小以下免費」優惠，於上述兩段連假期間，凡民國102年9月（含）後出生之孩童，出示健保卡即可免費入園。

於春節與228連假期間，只要完成Facebook或Instagram打卡、同時#六福村，並分享指定貼文，即可享入園優惠價699元，並加碼贈送100元餐飲券。