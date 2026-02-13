快訊

苗縣4斃死豬送驗結果出爐！ 非洲及典型豬瘟檢測均為「陰性」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
後龍鎮一家畜牧場昨出現4隻斃豬案，最新檢驗報告於今日正式出爐，非洲豬瘟（ASF）及典型豬瘟（CSF）檢測結果均為「陰性」，確認非重大傳染病案件。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍鎮一家畜牧場昨出欄作業出現4隻斃豬案，縣府動防所緊急採檢體送驗，最新檢驗報告於今日正式出爐，非洲豬瘟（ASF）及典型豬瘟（CSF）檢測結果均為「陰性」，確認非重大傳染病案件，請民眾與農友放心。

縣府表示，關於昨（12日）後龍鎮畜牧場發現斃死豬隻案，動防所秉持「防疫視同作戰」的嚴謹態度，第一時間完成採樣送驗與清消。今天收到消息最新檢驗報告，經農業部獸醫研究所檢驗，4隻斃豬送驗檢體的非洲豬瘟（ASF）及典型豬瘟（CSF）檢測結果均為「陰性」。

動防所強調，非洲豬瘟防疫視同作戰溫馨提醒畜牧場農友務必落實生物安全管理，並注意化製原料應保存於場內密閉設施，避免置於場外路側或公眾得以出入區域；待化製車抵達時再行攜出裝卸，並落實人員、車輛與環境消毒；妥善處理死廢畜禽，不僅能降低疫病風險，更能避免影響社會觀瞻與行政資源虛耗。

相關新聞

苗縣4斃死豬送驗結果出爐！ 非洲及典型豬瘟檢測均為「陰性」

苗栗縣後龍鎮一家畜牧場昨出欄作業出現4隻斃豬案，縣府動防所緊急採檢體送驗，最新檢驗報告於今日正式出爐，非洲豬瘟（ASF）...

後龍鎮畜牧場發生4斃死豬！苗縣府緊急備戰 送驗結果今出爐

廚餘餵豬引發非洲豬瘟疑慮尚存，苗栗縣政府農業處昨（12日）接獲通報，後龍鎮一家畜牧場發生斃死豬情形，動防所即刻派員進場查...

今起3天豔陽暖熱 粉專：冬衣別太早收 年假尾聲較強冷空氣報到

準備放年假了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天至周末轉為東南風環境，各地氣溫進一步上升，中午甚至可達27至2...

美國液態乳0關稅 乳協：它的競爭對手是紐乳、對國產鮮乳衝擊小

我國今與美國簽署對等貿易協定（ART），美國液態乳降至零關稅。乳業協會秘書長方清泉認為，美國液態乳主要競爭對手會是同樣零...

春節返鄉人潮爆量 金門加開四波班機座位破10萬班班客滿

明天就開始放春節假期，金門尚義機場今天陸續湧現返鄉民眾，金門縣長陳福海、副縣長李文良、金門航空站主任林義勇等人聯袂迎接鄉...

春節連假防疫不鬆懈 疾管署：流感仍為主流、腹瀉疫情升溫

春節9天連假即將從明天開始，疾管署表示，適逢春節民眾聚會、出遊聚餐多，增加呼吸道及腸道傳染病傳播風險，目前社區流行呼吸道...

