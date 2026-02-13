苗縣4斃死豬送驗結果出爐！ 非洲及典型豬瘟檢測均為「陰性」

苗栗縣後龍鎮一家畜牧場昨出欄作業出現4隻斃豬案，縣府動防所緊急採檢體送驗，最新檢驗報告於今日正式出爐，非洲豬瘟（ASF）及典型豬瘟（CSF）檢測結果均為「陰性」，確認非重大傳染病案件，請民眾與農友放心。

縣府表示，關於昨（12日）後龍鎮畜牧場發現斃死豬隻案，動防所秉持「防疫視同作戰」的嚴謹態度，第一時間完成採樣送驗與清消。今天收到消息最新檢驗報告，經農業部獸醫研究所檢驗，4隻斃豬送驗檢體的非洲豬瘟（ASF）及典型豬瘟（CSF）檢測結果均為「陰性」。

動防所強調，非洲豬瘟防疫視同作戰溫馨提醒畜牧場農友務必落實生物安全管理，並注意化製原料應保存於場內密閉設施，避免置於場外路側或公眾得以出入區域；待化製車抵達時再行攜出裝卸，並落實人員、車輛與環境消毒；妥善處理死廢畜禽，不僅能降低疫病風險，更能避免影響社會觀瞻與行政資源虛耗。