土城醫院達文西手術破千例 單孔手術傷口小恢復更快

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市副市長劉和然(左)操作達文西單孔機器手臂系統。圖／土城醫院提供
新北市副市長劉和然(左)操作達文西單孔機器手臂系統。圖／土城醫院提供

新北市立土城醫院2023年3月成立「機器手臂微創手術中心」，至今年2月正式突破達文西機器手臂手術1千例，今年2月引進全新一代「達文西單孔（Single-Port）機器手臂系統」，單孔手術僅需1至2個小切口完成，傷口更小術後恢復更快，提升病患術後滿意度。

新北市政府副市長劉和然今出席活動時表示，土城醫院短時間內突破千例達文西手術，彰顯新北市在高階醫療技術及整體醫療服務能量已躋身國際水準，市府與土城醫院攜手合作，讓市民在地即可享受最先進、最安全的醫療照護，免去舟車勞頓奔波外縣市，實踐「在地醫療、即時照護」的核心政策。

土城醫院院長賴旗俊指出，達文西手術突破千例不僅是數量上的突破，更是醫療團隊長期深耕與制度化經營的成果，整合長庚體系豐富的臨床經驗與市立醫院貼近社區的優勢，以醫學中心標準提供市民高品質、可及性的先進醫療服務，這是對新北市民最堅定的承諾與責任。

副院長游明晉表示，目前達文西機器手臂手術涵蓋一般外科、泌尿科、大腸直腸外科、婦產科、胸腔外科、心臟外科及耳鼻喉科等多個專科，科別發展均衡成熟，透過達文西微創手術中心統一管理與嚴謹的品質控管，手術量持續穩定成長，手術安全與治療成效維持高水準，確保病患獲得最安心的治療。

達文西手術中心主任劉忠一指出，除達成千例里程碑外，今年2月引進全新一代「達文西單孔（Single-Port）機器手臂系統」，該系統為去年通過衛生福利部核可的最新機型，單孔手術僅需1~2個小切口完成，傷口更小，術後恢復更快，生活品質更優，且適用於多科別多元手術，持續提升病患術後滿意度。

達文西單孔機器手臂系統由於器械設計關係，適合用於身體上位置更深處或比較狹窄區域的器官，包括攝護腺、甲狀腺、腎上腺、咽喉區、膽囊、肺臟、腹股溝疝氣、小型子宮肌瘤、腸道小型腫瘤等手術。

