健保署醫療照護數位轉型 台大醫院電子處方箋系統正式啟用

台大醫院為配合健保署推動醫療數位化政策，提升病人就醫與用藥之便利性，台大醫院自114年8月起正式成立「電子處方箋建置推動小組」，整合院內醫療、藥事及資訊等跨領域專業團隊，全面投入電子處方箋系統建置與相關流程優化。歷經近半年密集規畫、測試與修正，在跨科部團隊通力合作下，台大醫院於115年1月12日成功開立首張電子處方箋，並於院內完成領藥作業，象徵電子處方箋系統正式上線啟用。隨後於1月21日，本院遠距照護中心亦成功完成電子處方箋交付，病人以此電子處方箋至社區藥局完成領藥，驗證院內系統與社區藥局端順利串接之可行性。在推動成果逐步到位後，本院於1月29日進一步成功完成遠距醫療與電子處方箋之整合應用，病人透過本院遠距照護中心進行視訊看診，診後由醫師開立電子處方箋，病人即可於住家附近的社區藥局以台大醫院行動服務 App，出示電子處方箋 QR code 完成領藥，完整實現「遠距看診、社區領藥」的醫療照護模式，落實遠距醫療減少病人往返醫院負擔之核心目標，正式邁入電子處方箋與遠距醫療整合應用的新階段。