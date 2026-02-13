健保署醫療照護數位轉型 台大醫院電子處方箋系統正式啟用

快訊

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台大醫院行動服務 App 電子處方箋正式啟用記者會，攜手健保署落實醫療照護數位轉型新里程碑，病人透過台大醫院遠距照護中心進行視訊看診，診後由醫師開立電子處方箋，病人即可於住家附近的社區藥局以台大醫院行動服務 App，出示電子處方箋 QR code 完成領藥，完整實現「遠距看診、社區領藥」的醫療照護模式。記者蘇健忠／攝影
中央健康保險署署長陳亮妤、台大醫院院長余忠仁、副院長何奕倫、藥劑部主任林淑文、藥劑部副主任陳映蓉、遠距照護中心副主任吳惠雯、家醫部主任程劭儀、台大醫院遠距照護中心醫師李任光等人上午一起出席台大醫院電子處方箋正式啟用，攜手健保署落實醫療照護數位轉型新里程碑記者會。

台大醫院為配合健保署推動醫療數位化政策，提升病人就醫與用藥之便利性，台大醫院自114年8月起正式成立「電子處方箋建置推動小組」，整合院內醫療、藥事及資訊等跨領域專業團隊，全面投入電子處方箋系統建置與相關流程優化。歷經近半年密集規畫、測試與修正，在跨科部團隊通力合作下，台大醫院於115年1月12日成功開立首張電子處方箋，並於院內完成領藥作業，象徵電子處方箋系統正式上線啟用。隨後於1月21日，本院遠距照護中心亦成功完成電子處方箋交付，病人以此電子處方箋至社區藥局完成領藥，驗證院內系統與社區藥局端順利串接之可行性。在推動成果逐步到位後，本院於1月29日進一步成功完成遠距醫療與電子處方箋之整合應用，病人透過本院遠距照護中心進行視訊看診，診後由醫師開立電子處方箋，病人即可於住家附近的社區藥局以台大醫院行動服務 App，出示電子處方箋 QR code 完成領藥，完整實現「遠距看診、社區領藥」的醫療照護模式，落實遠距醫療減少病人往返醫院負擔之核心目標，正式邁入電子處方箋與遠距醫療整合應用的新階段。

台大醫院正式啟用電子處方箋服務，結合健康益友APP及電子簽章技術，確診或遠距診療民眾看診後可取得電子處方，自由選擇鄰近社區藥局調劑。有效縮短領藥等待時間，防止紙本遺失與偽造，實現分級醫療。讓老年人不方便出門的病友能遠距看診，在社區領藥。

台大醫院院長余忠仁上午出席台大醫院電子處方箋正式啟用記者會，表示病人透過台大醫院遠距照護中心進行視訊看診，診後由醫師開立電子處方箋，病人即可於住家附近的社區藥局以台大醫院行動服務 App，出示電子處方箋 QR code 完成領藥，完整實現「遠距看診、社區領藥」的醫療照護模式。記者蘇健忠／攝影
中央健康保險署署長陳亮妤上午出席台大醫院電子處方箋正式啟用記者會，表示這是健保署落實醫療照護數位轉型新里程碑，完整實現「遠距看診、社區領藥」的醫療照護模式。記者蘇健忠／攝影
台大醫院遠距照護中心醫師李任光（左起）、藥劑部主任林淑文、中央健康保險署署長陳亮妤、台大醫院院長余忠仁、副院長何奕倫、藥劑部副主任陳映蓉、遠距照護中心副主任吳惠雯、家醫部主任程劭儀上午一起出席台大醫院電子處方箋正式啟用記者會，攜手健保署落實醫療照護數位轉型新里程碑。記者蘇健忠／攝影
台大醫院電子處方箋正式啟用記者會，攜手健保署落實醫療照護數位轉型新里程碑，病人透過台大醫院遠距照護中心進行視訊看診，診後由醫師開立電子處方箋，病人即可於住家附近的社區藥局以台大醫院行動服務 App，出示電子處方箋 QR code 完成領藥，完整實現「遠距看診、社區領藥」的醫療照護模式，落實遠距醫療減少病人往返醫院負擔之核心目標，正式邁入電子處方箋與遠距醫療整合應用的新階段。記者蘇健忠／攝影
