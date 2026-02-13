快訊

警政署為維護春節交通順暢與行車安全，自2月9日起執行「115年加強重要節日安全維護工作」。圖：警政署提供

今(115)年2月14日至22日為農曆春節連續9天假期，預期國人駕車返鄉、旅遊勢必大增，警政署為維護春節交通順暢與行車安全，自2月9日起執行「115年加強重要節日安全維護工作」，就轄內年貨大街、觀光景點及國道、匝道平面道路等易壅塞路段或人車聚集場所，要求各警察機關確實加強規劃交通疏導及管制作為，全力動員維護春節假期交通安全與順暢，讓民眾平安過好年。

S 51470397
115年春節連續假期國道交通疏導措施。圖：警政署提供

警政署表示，連假期間，民眾可收聽警察廣播電台或多使用高速公路1968 APP，掌握各項交通疏導管制措施與國道即時路況報導，以有效避開塞車路段及時段，讓春節連續假期行車更有效率；另國道高速公路於年節特定時段及路段，將實施高乘載管制及匝道封閉等疏導措施，上路前請先確認，提早規劃替代道路或改搭大眾運輸。

依交通部道路交通事故統計資訊分析，114年1月至10月交通事故件數達33萬315件，其中造成死亡2338人，受傷43萬8059人，與前年同期相比，事故件數增加8385件，死亡人數減少96人。而分析小型車事故肇因，主要以「有號誌路口，轉彎車未讓直行車先行」為首因，「未保持行車安全距離」次之；而同期機車事故肇因部分，則以「未保持行車安全距離」為首因，「分心駕駛」次之。提醒駕駛人，行車應遵守交通安全規則，長途行車避免疲勞駕駛，養足精神再上路，確實注意車前狀況，以維護行車安全。

警政署呼籲民眾，假期間與家人朋友相聚，餐敘飲酒機會增加，可多加利用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代駕服務」等措施，平安返家有保障；另此次春節連續假期特定時段及路段，國道將實施高乘載管制及匝道封閉等疏導措施，上路前請先確認實施路段與時段，提早規劃替代道路，讓行車更順暢，盡興出遊，平安返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：春節連假出遊看這裡！國道交通措施懶人包出爐

春節交通 國道

