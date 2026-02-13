快訊

春節返鄉人潮爆量 金門加開四波班機座位破10萬班班客滿

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門尚義機場今天陸續湧現返鄉民眾，金門縣長陳福海等人聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋、小玩偶，分享過年喜氣，陳福海還親切的跟旅客聊天。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場今天陸續湧現返鄉民眾，金門縣長陳福海等人聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋、小玩偶，分享過年喜氣，陳福海還親切的跟旅客聊天。記者蔡家蓁／攝影

明天就開始放春節假期，金門尚義機場今天陸續湧現返鄉民眾，金門縣長陳福海、副縣長李文良、金門航空站主任林義勇等人聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋、小玩偶，分享過年喜氣；據了解，今年搭載率很高，從台灣回金門的班機都班班客滿、一位難求。

為迎接旅台鄉親返鄉過節，陳福海、李文良、觀光處長許績鑫等一行人，今日上午10點也到機場接機，歡迎鄉親返鄉過年，並關心疏運情形，陳福海親切地跟鄉親問候，說「歡迎回家」、「新年快樂」並提前向大家拜年。

縣府指出，春節疏運管制期自即日起至23日止，已協調加開四波加班機，總計提供10萬8884個座位，較往年平均增加約5508席；若與去年同為9天連假相比，今年再增加6506席，整體運能明顯提升。

縣府表示，早在去年12月10日與今年1月6日即配合民航主管機關開放前兩波訂位。隨著訂位迅速額滿，縣府1月7日至13日進行需求調查，並於1月14日邀集主管機關與航空公司協調，成功爭取第三波台北、台中往返金門加班機，1月19日開放訂位。

隨後再爭取第四波運能，除縣府協調增加462席外，並透過立委陳玉珍及相關單位協商，以放大機型方式再增加1646席，擴充整體載運量，以紓解尖峰時段壓力。

除空運外，小三通也是春節疏運重點。此次春運期間，小三通客運航線共提供6萬2664個座位。2月15日至23日，廈金與金廈雙向各提供3萬1332席。目前廈門往金門已訂1萬4239人次（約45.4%），金門往廈門已訂1萬4428人次（約46%），整體訂位率約四成五，仍有餘位。

縣府提醒，2月16日適逢除夕，小三通航線將調整服務時間，原定13時30分開航班次延至14時，雙向對開後即停航；2月17日大年初一恢復正常。

因應臨時補位與現場需求，縣府2月15日、16日協調台北航空站於松山機場設置「聯合補位單一窗口」，並於2月14日至16日在台北、台中、高雄、嘉義、台南等機場設置服務櫃檯提供即時協助。返程高峰的2月21日至23日，也將在金門航空站設置補位窗口，強化空海雙軌調度。

縣府強調，春節是團圓時刻，將持續滾動檢討運能與服務措施，在有限資源下爭取最大彈性，力求讓鄉親順利返鄉、安心返程，平安過好年。

金門尚義機場今天陸續湧現返鄉民眾，金門縣長陳福海等人聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋，分享過年喜氣。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場今天陸續湧現返鄉民眾，金門縣長陳福海等人聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋，分享過年喜氣。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場今天陸續湧現返鄉民眾，金門縣長陳福海等人聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋，分享過年喜氣，陳福海還親切的跟旅客聊天。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場今天陸續湧現返鄉民眾，金門縣長陳福海等人聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋，分享過年喜氣，陳福海還親切的跟旅客聊天。記者蔡家蓁／攝影
明天就開始放春節假期，金門尚義機場今天陸續湧現返鄉民眾，金門縣長陳福海、副縣長李文良、金門航空站主任林義勇等人聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋、小玩偶，分享過年喜氣。記者蔡家蓁／攝影
明天就開始放春節假期，金門尚義機場今天陸續湧現返鄉民眾，金門縣長陳福海、副縣長李文良、金門航空站主任林義勇等人聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋、小玩偶，分享過年喜氣。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場今天陸續湧現返鄉民眾，金門縣長陳福海今天到機場關心輸運情況，並慰問航站人員辛勞、發放福袋。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場今天陸續湧現返鄉民眾，金門縣長陳福海今天到機場關心輸運情況，並慰問航站人員辛勞、發放福袋。記者蔡家蓁／攝影
除空運外，小三通也是春節疏運重點，這幾天小三通也都班班客滿，人潮擠爆。記者蔡家蓁／攝影
除空運外，小三通也是春節疏運重點，這幾天小三通也都班班客滿，人潮擠爆。記者蔡家蓁／攝影

