別信保鮮膜耐高溫！醫示警「加熱恐釋塑化劑」：重傷男性生殖力

聯合新聞網／ 綜合報導
泌尿科醫師呂謹亨提醒，保鮮膜即便標示耐熱也僅代表物理不易變形，並不等於高溫下不會溶出化學物質。 示意圖／ingimage
泌尿科醫師呂謹亨提醒，保鮮膜即便標示耐熱也僅代表物理不易變形，並不等於高溫下不會溶出化學物質。 示意圖／ingimage

近來不少人追看料理實境節目《黑白大廚》，欣賞廚師精湛手藝之餘，也注意到一個細節——部分食材在蒸煮時仍包著保鮮膜。對此，泌尿科醫師呂謹亨在粉專發文提醒，門診中常有家長憂心孩子生殖器發育異常，也有男性不孕症患者擔心精子品質下降與環境荷爾蒙相關。他直言，保鮮膜即便標示耐熱，也僅代表物理不易變形，並不等於高溫下不會溶出化學物質，因此強烈建議「不接觸熱食、不直接加熱」。

呂謹亨指出，常見保鮮膜材質包括PE、PVC、PVDC與PMP，其中PVC與PVDC含氯與塑化劑，遇熱更易溶出；即使耐熱度最高、可達180°C的PMP，也不代表適合包覆高溫或高油脂食物。以常見料理溫度來看，水煮約100°C、清蒸密閉環境可略高於100°C，油煎油炸更達160至200°C。若將包膜食材直接入蒸籠，高溫水蒸氣長時間接觸，可能增加塑化劑隨冷凝水回滴至食物的風險。

他進一步說明，塑化劑屬於環境荷爾蒙，可能干擾內分泌系統。研究顯示，不孕男性體內塑化劑濃度較高，與睪固酮下降、精子數量與活動力減少有關；孕期若暴露量高，也可能影響男嬰生殖發育。醫師提醒，加熱前務必撕除保鮮膜，改用玻璃或陶瓷容器盛裝熱食，減少塑膠袋裝熱湯，並透過多喝水與規律運動促進代謝，降低潛在風險。

除了呂謹亨醫師提醒「保鮮膜加熱」恐讓塑化劑溶出，腎臟科醫師洪永祥也曾在粉專盤點「生活十大塑化劑陷阱」，從邊滑手機邊吃東西、微波用錯容器，到熱湯裝塑膠袋、常喝手搖飲、愛用香味濃厚清潔用品等，都可能在不知不覺中增加暴露量。說明塑化劑風險並非單一來源，而是日常習慣長期累積的結果。

洪永祥更引用實驗指出，用肥皂正確洗手可移除約95%的塑化劑殘留，遠高於清水沖洗；並建議多喝水、多運動、攝取多色蔬果與十字花科蔬菜、定期清除室內灰塵，從代謝與環境雙管齊下。從廚房到客廳、外食到3C用品，兩名醫師共同提醒：減塑關鍵不在恐慌，而在改變習慣，特別是避免高溫與油脂接觸塑膠製品。

保鮮膜 塑化劑 高溫 不孕症

