台灣好天氣 鄭明典：日高溫趨近30度 一天熱過一天到小年夜

把握年前的好天氣，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，今天台灣好天氣，日高溫往30度趨近。今天、明天和後天，一天熱過一天，然後除夕來一股東北季風。

今天台灣附近環境為偏東至東南風，北部及東北部氣溫持續回升，中央氣象署表示，高溫在西半部可達26至28度，溫暖微熱，東半部約23至25度；僅迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。明天至周日小年夜風向轉東南風，各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱，日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星降雨。

中央氣象署表示，下周一除夕鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降，下周二大年初一至下周四大年初三東北季風影響，北部及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；下周一、下周二桃園以北、宜蘭及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨，竹苗平地及中南部地區為多雲到晴；下周三基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴。