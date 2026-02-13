八旬患者如廁竟昏迷亡 蘇一峰：病人很喘一定要注意

「如果有病人很喘要去上廁所，一定要注意」，台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在Threads發文，指一名八旬患者因為很喘住院，坐便盆椅如廁沒幾分鐘昏迷過世。

蘇一峰表示，一名80歲患者過去長期抽煙，因此罹患慢性阻塞性肺病（COPD），這次因為很喘住院，需要24小時戴著正壓面罩幫助呼吸。查房的時候，醫師再次建議是否要插管去加護病房，但病人再次表示拒絕插管還有急救。後來換成平常沒來過的兒子一個人照顧，一天患者坐在便盆椅如廁，才幾分鐘時間被兒子發現昏迷了，已經全身軟癱，怎麼叫都沒反應。

他說，當醫護人員趕過來，發現病人已經嚴重缺氧，心跳都掉下來只剩30下，由於患者清醒時意願是不插管不急救，就這樣過世了。

蘇一峰表示，很喘還要下床上廁所，身體因下床的活動會更缺氧。人在排便的時候，腹部用力無法深呼吸，腹部用力其實會更喘。「大便等於是一連串的運動，大便完常常會更喘，這時候病人很容易昏倒昏迷」。