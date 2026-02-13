春節連假天氣一次看 賈新興：初六晚起鋒面到 開工全台雨

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天各地大多為晴到多雲，花東有零星短暫雨。周日小年夜，午後花東山區轉多雲。本報資料照片
春節連假天氣有些變化，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，明天，花東有零星短暫雨。周日小年夜，午後花東山區轉多雲。下周一除夕午後至下周三大年初二，有受偏強東北季風影響的機率

他說，下周一，午後桃園以北及宜花東轉有零星短暫雨。下周二初一，桃園以北及宜花東有零星短暫雨。下周三，北海岸、基隆、 大台北東側及宜花東仍有零星短暫雨。下周四初三，午後竹苗以北山區及宜花東有零星短暫雨。下周五初四，花蓮有局部短暫雨，午後竹苗以北山區及宜花東有零星短暫雨。

賈新興表示，下周六初五，午後東北角及宜花東山區有零星短暫雨。22日初六，花東有零星短暫雨，午後竹苗以北山區有零星短暫雨，傍晚至23日白天，受鋒面通過及偏強東北季風影響，各地有局部短暫雨，午後除花東及高屏仍有零星短暫雨，其他地區轉多雲時晴。24日，午後花東山區轉多雲。

短期氣候預測，他說，2月底至3月，氣溫以正常至略偏暖的機率較高。降雨方面，3月除宜蘭仍以正常至略偏多的機率較高，其他地區降雨相對偏少。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

