採買年貨消保官提醒3大原則：標示清楚、食材新鮮、環境安全

9天農曆春節將屆，各大賣場與傳統市場也湧現採買人潮，屏東縣政府消保官吳清宜提醒，選購年節食品把握三大原則，確認商品價格及標示清楚、注意食材新鮮及妥善保存、留意場所環境清潔衛生安全，買得安心、吃得放心，平安過好年。

屏東縣台一線屏鵝公路沿途有水果攤，吳清宜提醒，在觀光旅遊地區買生鮮水果禮盒等，建議找有農會輔導合作的店家，當場挑選、確認數量、秤重及裝袋，依商品性質妥善保存，避免損壞。若發現價格不清或缺斤少兩，即時向各年貨大街服務台反映或撥打1999檢舉。

吳清宜說，民眾年節期間採買年貨，如為散裝商品，宜先檢視各品項商品標示，成分、保存期限、產地、服務電話、單價等，業者使用的磅秤有無符合經濟部標準檢驗局檢驗合格，當場確認價格。

過年期間民眾在家烹煮料理機會增加，向業者購買家用桶裝瓦斯（即家用液化石油氣）時，才發現桶裝瓦斯容器使用逾期限，須加收鋼瓶逾期使用費，依家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項規定，容器逾期一年收取容器使用費200元，使用逾2年者收取不得超過400元，吳清宜說，業者不能向消費者加收檢驗費，若發現超收，可提出檢舉。

吳清宜說，依據屏東縣消費者保護自治條例第3條規定「企業經營者對於其提供商品或服務，應提供消費者充分及正確之資訊，不得有誤導、隱瞞或欺罔之行為。」若有違反經依同自治條例第29條規定移請主管機關通知限期改正而屆期不改正者，得處2萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰，以維護消費者權益。