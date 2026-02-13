春節團圓防疫、善待腸胃 醫師還提醒一件事

農曆春節將至，家戶團圓、走春拜年，歡樂氣氛潛藏健康風險。屏東基督教醫院提醒，春節期間人潮南來北往、飲食作息改變，呼吸道與腸胃道疾病往往攀升，開心過年時，「善待自己的胃」，為自己與家人健康把關。

屏基醫務部部長陳志文說，春節期間急診室常因呼吸道與腸胃道疾病湧入大量病患，呼吸道感染約占5成，包括流行性感冒、類流感、急性咽炎、支氣管炎及肺炎等，不少是孩子感染後傳染給家人，「一家人輪流掛急診」情況時有所見。腸胃道不適則約占2成5，多為暴飲暴食引起的胃腸炎、腹痛與急性胃炎。因氣溫變化與飲食失控，頭暈、中風、心肌梗塞等急重症個案亦較平日增加。

春節正值流感流行期，屏基提醒，65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及慢性病患者屬高風險族群，應提高警覺。外出走春或至人潮擁擠場所，務必勤洗手、戴口罩，若有呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，盡速就醫。

年節美食當前，屏基呼籲「善待自己的胃」。年菜反覆加熱或存放過久易孳生細菌，應避免食用；零食點心多半高油、高糖、高鹽，看電視聊天時容易不知不覺攝取過量。高血壓、糖尿病等慢性疾病者控制份量並按時服藥，切勿因出遊或聚餐而停藥，以免血壓血糖大幅波動，增加併發症風險。

除了身體疾病，春節團聚也是觀察長輩健康的時機。屏基指出，許多家庭平日子女在外工作，年節才能長時間相處，若發現長輩記憶力明顯退步、短時間反覆提問相同問題、個性情緒改變，或在熟悉環境中迷路，都可能是失智症警訊。例如原本擅長烹飪媽媽突然無法完成拿手菜，發壓歲錢金額明顯不合理，或打牌時喊不出熟悉術語，都值得留意，「失智症往往由家人最先察覺，及早就醫評估，把握治療與延緩退化黃金期」。

屏基表示，春節期間初一至初三上午、下午皆開設小兒科門診，讓孩子在需要時，有地方安心就醫。家庭醫學科則是在初一至初三上午開診，透過門診分流，減少不必要的急診壅塞。