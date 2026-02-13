小年夜前陽光普照 春節天氣再度轉變的時間點曝 鋒面+東北季風轉濕冷
小年夜前，陽光普照、溫暖舒適。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天起至周日小年夜，環境風向由原先的偏東風轉為東南風，加上水氣含量減少，各地大多為晴到多雲的穩定天氣，僅迎風面的花東地區及恆春半島有零星短暫降雨。
另一方面，他說，清晨各地仍然偏涼，白天溫暖微熱，日夜溫差增大；尤其是，西半部最為顯著。高溫預測，中部以北地區26至29度，南部地區高溫27至30度，東半部地區24至28度，澎湖地區21至24度，金門及馬祖地區也分別在20至22度，及15至17度之間。
天氣再度轉變的時間點，他說，會落在下周一除夕，原因是鋒面通過及隨後的東北季風增強並南下影響，台灣天氣也將轉為濕冷型態。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。