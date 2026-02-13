小年夜前陽光普照 春節天氣再度轉變的時間點曝 鋒面+東北季風轉濕冷

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
小年夜前，陽光普照、溫暖舒適。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
小年夜前，陽光普照、溫暖舒適。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天起至周日小年夜，環境風向由原先的偏東風轉為東南風，加上水氣含量減少，各地大多為晴到多雲的穩定天氣，僅迎風面的花東地區及恆春半島有零星短暫降雨。

另一方面，他說，清晨各地仍然偏涼，白天溫暖微熱，日夜溫差增大；尤其是，西半部最為顯著。高溫預測，中部以北地區26至29度，南部地區高溫27至30度，東半部地區24至28度，澎湖地區21至24度，金門及馬祖地區也分別在20至22度，及15至17度之間。

天氣再度轉變的時間點，他說，會落在下周一除夕，原因是鋒面通過及隨後的東北季風增強並南下影響，台灣天氣也將轉為濕冷型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 小年夜

