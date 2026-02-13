帶止咳藥赴韓被攔檢 蘇一峰提醒這些藥物恐觸法 曝3解方

不少人出國旅遊會攜帶常備用藥，台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示，最近有國人到韓國旅遊，因為攜帶了止咳藥，結果被海關攔下檢查了1個多小時，居然是因為在台灣最常用的止咳藥「右美沙芬」。他提醒，有些藥物可能會被海關阻擋。

蘇一峰表示，止咳藥物中的「右美沙芬」（Dextromethorphan）還有「可待因」（Codeine），因為有類似毒品的作用，可能被攔下來。嗎啡類的止痛藥物，或者是鴉片甘草止咳藥水，「就是黑色的止咳藥水」，因為成分中的鴉片類嗎啡類被一些國家認為是毒品，無故大量入境可能會被逮捕。

此外，他說，常用的鼻塞藥物「偽麻黃鹼」（Pseudoephedrine），因為可以合成製作成安非他命，許多國家也禁止攜帶入境。還有其他的藥物，例如過動症利他能，安眠藥物等。

至於解決的辦法，蘇一峰表示，藥袋包裝不要拆開，藥品不要分裝成小盒子，否則容易解釋不清楚。以及攜帶醫師的診斷書證明需要藥物使用。藥量只攜帶一個月，藥物不要太多，容易被海關抓。