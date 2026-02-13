今晴朗炎熱飆31度高溫 吳德榮：除夕北東變天轉濕冷 初三才好轉

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天起至周日小年夜各地晴朗穩定，各地區高溫逼近30度，但輻射冷卻，日夜溫差很大。本報資料照片
今天起至周日小年夜各地晴朗穩定，各地區高溫逼近30度，但輻射冷卻，日夜溫差很大。本報資料照片

今晨本島平地最低溫依序是新竹縣關西鎮9.8度、嘉義縣竹崎鄉10.8度、苗栗縣頭屋鄉10.9度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，夜間輻射冷卻很強，不過因為空氣回暖，低溫範圍縮小；今晨各地區的平地最低氣溫約在11、12度。

吳德榮說，今天起至周日小年夜各地晴朗穩定，各地區高溫逼近30度，適合年節前掃除。但輻射冷卻，日夜溫差很大。西半部清晨及金、馬易起霧。今天花東及恆春半島偶有零星降雨的機率。今天北部12至28度、中部11至30度、南部12至31度、東部12至28度。

下周一除夕，吳德榮表示，除夕下午起東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，北台轉涼；其他地區仍為晴時多雲，影響輕微。

吳德榮表示，下周二大年初一、下周三大年初二東北季風影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨的機率，北台偏涼微冷；中南部晴時多雲、白天舒適早晚微冷；初二下午起水氣漸減、北部降雨漸歇。

下周四大年初三季風減弱，吳德榮表示，氣溫漸升，北部好轉為多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周五初四至22日初六轉偏東風，各地晴時多雲，東半部偶有零星降雨的機率；氣溫逐日回升，白天北舒適南微熱、各地早晚涼，日夜溫差大。初三之後的模擬、各國模式並不一致，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

