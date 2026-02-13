小年夜前晴朗溫暖好天氣 除夕至初三北部及宜蘭轉濕涼

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天北部及東北部氣溫持續回升，高溫在西半部可達26至28度，溫暖微熱。本報資料照片
今天北部及東北部氣溫持續回升，高溫在西半部可達26至28度，溫暖微熱。本報資料照片

輻射冷卻影響，局部氣溫偏低，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天本島平地最低溫出現在新竹縣關西鎮9.8度，其次是嘉義縣竹崎鄉10.8度、苗栗縣頭屋鄉10.9度。中央氣象署發布低溫特報，今晨新竹、苗栗及南投局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

中央氣象署表示，今天台灣附近環境為偏東至東南風，北部及東北部氣溫持續回升，各地清晨夜晚仍偏涼，西半部日夜溫差大；低溫在西半部及東北部普遍是11至16度，花、東約17至18度；高溫在西半部可達26至28度，溫暖微熱，東半部約23至25度；降雨方面，僅迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天至周日小年夜風向轉東南風，各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱，日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星降雨。

下周一除夕鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降，下周二大年初一至下周四大年初三東北季風影響，北部及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；下周一、下周二桃園以北、宜蘭及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨，竹苗平地及中南部地區為多雲到晴；下周三基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴。

下周五大年初四起東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍偏涼；下周五至22日大年初六東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天至周日天氣回暖期間，金、馬全時段及夜晚至上午中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返特別注意航班資訊及行車安全。

恆春 氣溫

延伸閱讀

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

好天氣只到小年夜…周末日夜溫差逾10度 除夕轉濕涼「低溫探14度」

春節返鄉注意…東北季風減弱回溫 除夕鋒面報到金門恐有短暫雨

除夕歡唱、日間走春 東勢林場除夕到初五都有活動

相關新聞

國際興訟 瘦瘦針減重 竟釀胃癱瘓

原本治療第二型糖尿病的「瘦瘦針」，自從「斜槓」用於減重，還發現對心、肝、腎有保護作用，有機會預防失智，被視為萬能神藥。但...

解釋性新聞／瘦瘦針監管鬆散 醫師不分科別皆能開

只要想用瘦瘦針，幾乎走進一家診所，不管泌尿科、小兒科等，不分科別，都有機會請醫師開立。瘦瘦針是處方藥，但網路上不乏一頁式...

異味擾鄰…北市臭豆腐店太臭 去年挨罰58.5萬

花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北捷運劍南路站附近，但「氣味」濃烈，引發居民反彈，甚至有住戶稱「每天處在臭味中，焦慮得都...

今晴朗炎熱飆31度高溫 吳德榮：除夕北東變天轉濕冷 初三才好轉

今晨本島平地最低溫依序是新竹縣關西鎮9.8度、嘉義縣竹崎鄉10.8度、苗栗縣頭屋鄉10.9度。中央大學大氣科學系兼任副教...

小年夜前晴朗溫暖好天氣 除夕至初三北部及宜蘭轉濕涼

輻射冷卻影響，局部氣溫偏低，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天本島平地最低溫出現在新竹縣關西鎮9.8度，其次是嘉義縣竹崎鄉...

健康主題館／長者「麥得飲食」 延緩大腦老化7.5年

春節9天連假將至，不少人準備返鄉過年，包括將住在機構的長輩接回家團圓。專家提醒，年節少不了大魚大肉，但對於三高族群與失智者來說，過年飲食宜採「健康烹調、安全軟嫩、少量多餐」原則。建議優先選擇少脂肪與少精緻糖的「麥得飲食」，以保護腦神經與降低身體發炎反應，此飲食方式能有效延緩大腦老化達7.5年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。