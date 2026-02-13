小年夜前晴朗溫暖好天氣 除夕至初三北部及宜蘭轉濕涼

輻射冷卻影響，局部氣溫偏低，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天本島平地最低溫出現在新竹縣關西鎮9.8度，其次是嘉義縣竹崎鄉10.8度、苗栗縣頭屋鄉10.9度。中央氣象署發布低溫特報，今晨新竹、苗栗及南投局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

中央氣象署表示，今天台灣附近環境為偏東至東南風，北部及東北部氣溫持續回升，各地清晨夜晚仍偏涼，西半部日夜溫差大；低溫在西半部及東北部普遍是11至16度，花、東約17至18度；高溫在西半部可達26至28度，溫暖微熱，東半部約23至25度；降雨方面，僅迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天至周日小年夜風向轉東南風，各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱，日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星降雨。

下周一除夕鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降，下周二大年初一至下周四大年初三東北季風影響，北部及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；下周一、下周二桃園以北、宜蘭及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨，竹苗平地及中南部地區為多雲到晴；下周三基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴。

下周五大年初四起東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍偏涼；下周五至22日大年初六東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天至周日天氣回暖期間，金、馬全時段及夜晚至上午中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返特別注意航班資訊及行車安全。