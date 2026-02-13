香腸臘肉小心吃 避免「乳酪效應」血壓飆

近期過年聚餐、迎新春酒，香腸、臘肉、培根等煙燻肉類都是美食佳餚中的常見食材。提醒用藥民眾要當心，有些藥物不宜和香腸、臘肉等富含酪胺（Tyramine）成分的美食大量共食，否則可能會造成用藥者血壓上升。這種食藥之間的交互作用，稱作「乳酪效應」。

煙燻肉類外，起司、乳酪、優格、啤酒、紅酒、泡菜、味噌、醬油、酵母、雞肝、香蕉、酪梨等也有豐富的酪胺，一般而言，人體可經由腸道或肝臟裡的單胺氧化酶（MAO）來代謝酪胺。

若服用抑制單胺氧化酶作用的藥物，如治療憂鬱症藥物Moclobemide、巴金森氏症藥物Selegiline、抗生素Isoniazid、Linezolid與癌症治療藥物Procarbazine等，期間又吃了大量高酪胺飲食，會造成酪胺無法正常代謝，若過量累積則會增加擬交感神經作用，引起頭痛、惡心、嘔吐、胸痛、流鼻血、血壓上升、心跳加速、視力模糊、呼吸急促、意識混亂等症狀，容易發生高血壓、人體器官的傷害。

民眾往往只聚焦在藥物之間產生的交互作用，常忽視食物與藥物之間的影響亦不容小覷。提醒大家注意在用藥期間應避免多吃相關飲食，一旦停用藥物之後，也建議可持續限制富含酪胺成分的飲食至少2周，以免發生潛在的交互作用而徒增不良反應風險。假使出現不適症狀，應回診尋求專業醫療協助，並詳實告知醫療人員近期用藥與飲食狀況，以利釐清病因。

此外，提醒民眾春節期間如有求診需求，可查詢健保快易通App，快速搜尋居家附近特約醫療院所及藥局的服務時段，一時無法使用網路查詢的民眾，也可撥打健保免費諮詢服務專線（0800-030598），來進行健保諮詢及緊急通報服務。