香腸臘肉小心吃 避免「乳酪效應」血壓飆

聯合報／ 柯雅齡／衛福部胸腔病院藥劑科藥師
煙燻肉類等多種食物含酪胺，有些藥物不宜共食，易造成用藥者血壓上升。圖／123RF
近期過年聚餐、迎新春酒，香腸、臘肉、培根等煙燻肉類都是美食佳餚中的常見食材。提醒用藥民眾要當心，有些藥物不宜和香腸、臘肉等富含酪胺（Tyramine）成分的美食大量共食，否則可能會造成用藥者血壓上升。這種食藥之間的交互作用，稱作「乳酪效應」。

煙燻肉類外，起司、乳酪、優格、啤酒、紅酒、泡菜、味噌、醬油、酵母、雞肝、香蕉、酪梨等也有豐富的酪胺，一般而言，人體可經由腸道或肝臟裡的單胺氧化酶（MAO）來代謝酪胺。

若服用抑制單胺氧化酶作用的藥物，如治療憂鬱症藥物Moclobemide、巴金森氏症藥物Selegiline、抗生素Isoniazid、Linezolid與癌症治療藥物Procarbazine等，期間又吃了大量高酪胺飲食，會造成酪胺無法正常代謝，若過量累積則會增加擬交感神經作用，引起頭痛、惡心、嘔吐、胸痛、流鼻血、血壓上升、心跳加速、視力模糊、呼吸急促、意識混亂等症狀，容易發生高血壓、人體器官的傷害。

民眾往往只聚焦在藥物之間產生的交互作用，常忽視食物與藥物之間的影響亦不容小覷。提醒大家注意在用藥期間應避免多吃相關飲食，一旦停用藥物之後，也建議可持續限制富含酪胺成分的飲食至少2周，以免發生潛在的交互作用而徒增不良反應風險。假使出現不適症狀，應回診尋求專業醫療協助，並詳實告知醫療人員近期用藥與飲食狀況，以利釐清病因。

此外，提醒民眾春節期間如有求診需求，可查詢健保快易通App，快速搜尋居家附近特約醫療院所及藥局的服務時段，一時無法使用網路查詢的民眾，也可撥打健保免費諮詢服務專線（0800-030598），來進行健保諮詢及緊急通報服務。

香腸 美食 癌症治療 交互作用 巴金森氏症 神經 高血壓 過年 憂鬱症 心跳

相關新聞

國際興訟 瘦瘦針減重 竟釀胃癱瘓

原本治療第二型糖尿病的「瘦瘦針」，自從「斜槓」用於減重，還發現對心、肝、腎有保護作用，有機會預防失智，被視為萬能神藥。但...

解釋性新聞／瘦瘦針監管鬆散 醫師不分科別皆能開

只要想用瘦瘦針，幾乎走進一家診所，不管泌尿科、小兒科等，不分科別，都有機會請醫師開立。瘦瘦針是處方藥，但網路上不乏一頁式...

異味擾鄰…北市臭豆腐店太臭 去年挨罰58.5萬

花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北捷運劍南路站附近，但「氣味」濃烈，引發居民反彈，甚至有住戶稱「每天處在臭味中，焦慮得都...

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

周末小年夜前各地多雲到晴、感受溫暖舒適，中央氣象署預報員林定宜表示，小年夜前西半部日夜溫差大，除夕東北季風增強，北東轉濕...

過年大吃大喝…防「火燒心」 中醫教完整對策

過年難免大吃大喝，油膩年菜及甜食吃不停，又久坐少動，如果出現「火燒心」感覺，小心「胃食道逆流」上身。中醫師吳宗城表示，年節高頻率的大餐轟炸，門診常見胃食道逆流、腹脹難消、腰圍增長等三大類病患。想要「不長肉、不傷胃」，就應避開高油脂的難消化食物，且改變進食習慣、每餐8分飽等。

