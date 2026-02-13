聽新聞
0:00 / 0:00

過年大吃大喝…防「火燒心」 中醫教完整對策

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
年菜大魚大肉，小心熱量爆表，也要注意過飽易讓胃食道逆流反覆發作。本報資料照片
年菜大魚大肉，小心熱量爆表，也要注意過飽易讓胃食道逆流反覆發作。本報資料照片

過年難免大吃大喝，油膩年菜及甜食吃不停，又久坐少動，如果出現「火燒心」感覺，小心「胃食道逆流」上身。中醫師吳宗城表示，年節高頻率的大餐轟炸，門診常見胃食道逆流、腹脹難消、腰圍增長等三大類病患。想要「不長肉、不傷胃」，就應避開高油脂的難消化食物，且改變進食習慣、每餐8分飽等。

吳宗城指出，只要掌握「餐前、餐中、餐後」3階段完整對策：餐前護胃、進食採黃金順序、餐後喝茶飲解油膩，就可以開心享受年菜盛宴。胃食道逆流被視為「胃氣上逆」的表現，「胃氣」為人體後天之本，如果空腹直接承受酒精、辛辣或冰冷食物的刺激，極易損傷胃氣。

餐前可先墊胃保護，吳宗城建議，可先飲用一小杯溫熱的無糖豆漿、優酪乳或食用一小把原味堅果。這些食物能在胃壁形成溫和的保護層，減緩後續酒精或刺激物的吸收速度，同時提供適度的飽足感，避免過度飢餓而暴飲暴食。如果覺得胃部微脹，可按壓手腕內側的「內關穴」，提前穩定腸胃狀態。

進食順序可遵循「湯、菜、肉、飯」的步驟，吳宗城建議，先喝幾口溫湯暖胃；接著食用蔬菜，其膳食纖維能延緩血糖上升、促進腸蠕動；再攝取魚、瘦肉、豆製品等優質蛋白質；最後才少量攝取澱粉，如此能減少胃酸大量分泌，亦能有效控制總熱量與血糖波動。

餐後若感到腹脹、油膩，吳宗城強調，勿立即躺臥或睡覺，應把握黃金時間幫助身體恢復，例如落實「飯後百步走」，餐後休息30分鐘，進行20分鐘散步，能促進腸胃蠕動與全身循環，避免食物停滯。也推薦可以飲用「山楂陳皮決明子茶」，能緩解大餐後的飽脹感、油膩感，但孕婦、胃酸過多或腹瀉者不宜飲用。

山楂陳皮決明子茶

材料：山楂2錢、陳皮1.5錢、決明子1.5錢

作法：以500cc沸水沖泡，悶10分鐘後即可飲用。

功效：山楂消肉食積滯，陳皮理氣健脾，決明子清熱通便。

胃食道逆流 年菜 血糖 中醫 酒精 腸胃 孕婦 豆漿 纖維 豆製品

延伸閱讀

年假聚餐多腸胃拉警報 中醫授3招護胃過好年

她長期咳嗽、胃食道逆流 一年後確診「隱形癌症」但已晚期

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

人到中年 眼睛先老化 中醫：喝枸杞、按「2穴道」能改善乾眼症

相關新聞

國際興訟 瘦瘦針減重 竟釀胃癱瘓

原本治療第二型糖尿病的「瘦瘦針」，自從「斜槓」用於減重，還發現對心、肝、腎有保護作用，有機會預防失智，被視為萬能神藥。但...

解釋性新聞／瘦瘦針監管鬆散 醫師不分科別皆能開

只要想用瘦瘦針，幾乎走進一家診所，不管泌尿科、小兒科等，不分科別，都有機會請醫師開立。瘦瘦針是處方藥，但網路上不乏一頁式...

異味擾鄰…北市臭豆腐店太臭 去年挨罰58.5萬

花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北捷運劍南路站附近，但「氣味」濃烈，引發居民反彈，甚至有住戶稱「每天處在臭味中，焦慮得都...

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

周末小年夜前各地多雲到晴、感受溫暖舒適，中央氣象署預報員林定宜表示，小年夜前西半部日夜溫差大，除夕東北季風增強，北東轉濕...

香腸臘肉小心吃 避免「乳酪效應」血壓飆

近期過年聚餐、迎新春酒，香腸、臘肉、培根等煙燻肉類都是美食佳餚中的常見食材。提醒用藥民眾要當心，有些藥物不宜和香腸、臘肉等富含酪胺（Tyramine）成分的美食大量共食，否則可能會造成用藥者血壓上升。這種食藥之間的交互作用，稱作「乳酪效應」。

過年大吃大喝…防「火燒心」 中醫教完整對策

過年難免大吃大喝，油膩年菜及甜食吃不停，又久坐少動，如果出現「火燒心」感覺，小心「胃食道逆流」上身。中醫師吳宗城表示，年節高頻率的大餐轟炸，門診常見胃食道逆流、腹脹難消、腰圍增長等三大類病患。想要「不長肉、不傷胃」，就應避開高油脂的難消化食物，且改變進食習慣、每餐8分飽等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。