過年大吃大喝…防「火燒心」 中醫教完整對策

過年難免大吃大喝，油膩年菜及甜食吃不停，又久坐少動，如果出現「火燒心」感覺，小心「胃食道逆流」上身。中醫師吳宗城表示，年節高頻率的大餐轟炸，門診常見胃食道逆流、腹脹難消、腰圍增長等三大類病患。想要「不長肉、不傷胃」，就應避開高油脂的難消化食物，且改變進食習慣、每餐8分飽等。

吳宗城指出，只要掌握「餐前、餐中、餐後」3階段完整對策：餐前護胃、進食採黃金順序、餐後喝茶飲解油膩，就可以開心享受年菜盛宴。胃食道逆流被視為「胃氣上逆」的表現，「胃氣」為人體後天之本，如果空腹直接承受酒精、辛辣或冰冷食物的刺激，極易損傷胃氣。

餐前可先墊胃保護，吳宗城建議，可先飲用一小杯溫熱的無糖豆漿、優酪乳或食用一小把原味堅果。這些食物能在胃壁形成溫和的保護層，減緩後續酒精或刺激物的吸收速度，同時提供適度的飽足感，避免過度飢餓而暴飲暴食。如果覺得胃部微脹，可按壓手腕內側的「內關穴」，提前穩定腸胃狀態。

進食順序可遵循「湯、菜、肉、飯」的步驟，吳宗城建議，先喝幾口溫湯暖胃；接著食用蔬菜，其膳食纖維能延緩血糖上升、促進腸蠕動；再攝取魚、瘦肉、豆製品等優質蛋白質；最後才少量攝取澱粉，如此能減少胃酸大量分泌，亦能有效控制總熱量與血糖波動。

餐後若感到腹脹、油膩，吳宗城強調，勿立即躺臥或睡覺，應把握黃金時間幫助身體恢復，例如落實「飯後百步走」，餐後休息30分鐘，進行20分鐘散步，能促進腸胃蠕動與全身循環，避免食物停滯。也推薦可以飲用「山楂陳皮決明子茶」，能緩解大餐後的飽脹感、油膩感，但孕婦、胃酸過多或腹瀉者不宜飲用。

山楂陳皮決明子茶

材料：山楂2錢、陳皮1.5錢、決明子1.5錢

作法：以500cc沸水沖泡，悶10分鐘後即可飲用。

功效：山楂消肉食積滯，陳皮理氣健脾，決明子清熱通便。