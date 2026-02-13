健康主題館／長者「麥得飲食」 延緩大腦老化7.5年

春節9天連假將至，不少人準備返鄉過年，包括將住在機構的長輩接回家團圓。專家提醒，年節少不了大魚大肉，但對於三高族群與失智者來說，過年飲食宜採「健康烹調、安全軟嫩、少量多餐」原則。建議優先選擇少脂肪與少精緻糖的「麥得飲食」，以保護腦神經與降低身體發炎反應，此飲食方式能有效延緩大腦老化達7.5年。

天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑表示，難得放長假，民眾不免想要好好放鬆，卻容易熬夜、作息紊亂、飲食失控而影響精神狀態。「不要小看年假的威力，若生活不節制，對大腦健康是一種傷害。」一旦作息顛倒或攝取過量高油鹽糖食物，易誘發認知功能退化；重口味的年菜和各式零食，也會加劇高血糖、糖尿病惡化。

少油少鹽少糖 護腦降低發炎

陳俊佑指出，根據國際研究，高血壓是血管性失智症最顯著因子，若收縮壓高於160mmHg且未受控制，罹患阿茲海默症的風險高出正常人5倍。常見年菜攝取了高油脂、高熱量，未來罹患阿茲海默症的相對風險將上升3倍；過年零嘴吃不停，除了暗藏熱量負擔，多數零食餅乾屬於高鈉、精製糖，易導致血糖急速上升、加速胰島素抗性。

糖尿病患者得到阿茲海默症機率比一般人高出2至2.5倍，尤其糖化血色素每上升1%，就會造成認知功能的惡化。陳俊佑提醒，傳統佛跳牆充滿炸物，應加入大量蔬菜降低熱量並守護大腦，其他菜餚烹調應捨棄油炸，採蒸、滷、水煮、清燉或涼拌的方法取代。

過年少不了零食，陳俊佑說，不需完全禁止，而是學會選擇與替代，才不會引起長輩反彈或是報復性暴食。以原味堅果或毛豆取代精緻糖果，或是吃莓果，但也需注意水果攝取限量，避免過量果糖轉化為三酸甘油脂，加重脂肪肝風險。

機構長輩回家 先擬交接清單

過年期間與長輩打麻將、玩橋牌是極佳的「健腦」與社交活動，陳俊佑說，透過寫春聯、貼窗花等除舊布新，能喚起懷舊情懷，麻將的計牌、算牌過程能活化腦部神經迴路，提升認知功能與手眼協調。不過要記得適時起身走動以促進血液循環，麻將和桌遊重點在於人際互動與動腦樂趣。

春節是所有家庭成員最期盼的團圓日，台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇表示，把長輩自機構接返家中過年，家屬內心常伴隨一些不安，擔心遺漏了什麼，以及所有照顧細節都落在家人身上。建議事前可以確認請假流程、藥物準備及接送安排、備妥熟悉物品，包括評估健康狀況等，重點在於安心交接與環境適應。

陳亮宇提醒，準備把家人接回家過年前，不妨準備一份「安心交接清單」，詳細列出最近身體狀況、每日作息規畫以及藥物服用、哪些行為需要特別注意、什麼狀況一定要立刻就醫。日常安排可從食衣住行育樂著手，與其他家庭成員一起思考、討論，讓過年能好好團圓相處，減少手忙腳亂和壓力。

長輩過年注意事項

食：牙口不好或吞嚥退化的長輩，要調整食物質地、烹煮軟爛，避免油炸與堅硬食物，多準備富含蛋白質的魚肉、蒸蛋、豆腐、絞肉等。

衣：注意保暖，穿著親膚棉質內衣、前開扣或拉鍊式外套、色彩鮮豔的喜氣衣物，備妥紙尿褲與失智防走失用具。

住：清空住家走道雜物，過年裝飾簡化，確保活動區域動線流暢。

行：規畫無障礙動線、防滑地墊，夜間行走的動線可安裝小夜燈，白天多安排散步或陪伴活動。

育：不考長輩記憶、不強迫認人，多陪伴長輩聊天說話。

樂：以陪伴為主，一起寫春聯、包紅包、懷舊聊天或整理碗盤等簡單活動。