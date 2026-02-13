健康你我他／佳餚上桌就掃光 家族歡笑大合照

「阿弟，趕快把大圓桌擺搭起來，擺好碗筷，吃團圓飯的時間要到了！」媽大聲喊著。這桌子記憶猶新，是老媽和阿姨35年前特別精挑的「宴客桌」。

廚房從下午開始冒出陣陣撲鼻的香味，媽拿出看家本領親手做家鄉福州燕皮魚丸湯、蝦鬆、海鮮米粉、魚翅羹等，一道道備料完成，我當小助手，老姊也到了加入幫忙。

每年除夕是家裡最熱鬧的一天，晚上約七時許，一聲「上菜囉！」大夥自動就位，拿起筷子，虎視眈眈，一道道美食上桌，沒幾分鐘，第一輪菜全空了，大夥邊吃邊聊，歡笑不斷，互吐這一年的辛酸或家庭樂事。

隨後，糖醋排骨、年年有「魚」陸續上桌，又吃光光，再來一道年年「糕」升，最後重頭壓底的是「帝王蟹」，美味爽口，把大家的胃都快撐破了。媽的手藝可是了得，至今無人可超越。

視角往右，姪兒們的方城之戰已經開打！配合著應景的綜藝節目，快樂歡笑聲沒斷過。很快已到晚上10點半左右，家族依往例大合照，留下珍貴的照片。

以上是10年前的回憶，隨著母逝及阿姨病了，之後由姊撐起號召，但總覺得少了什麼。近年團圓飯一樣的「美味」，不過，在年味漸淡的現在，隨著人事物的改變，過去那種「團圓飯」的場景，只能在夢裡浮現了。