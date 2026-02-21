健康你我他／復刻媽媽廚藝 難忘好「食」光

媽媽手藝精湛，每天我們都很期待餐桌上的佳肴。放學回家，一開門飯菜香撲鼻而來，令人垂涎三尺，整個家都瀰漫著幸福的味道。

年夜菜更是豐盛，令人齒頰留香，餘味無窮。離家北上就學、結婚生子，不在家的日子總是特別想念。家裡非常有儀式感，尤其是團圓飯，不僅色香味俱全，連餐具都很講究，還有一壺好酒搭配。

去年外派進修，無法回家吃團圓飯，回國後媽媽彌補我的缺憾，再單獨幫我辦一桌團圓飯，都是我愛吃的佳肴，香菇蛤蜊雞湯、海參蹄筋燴鵪鶉蛋、清蒸鱸魚、清燙鮮蝦、梅子燒排骨及炒米粉等，當然少不了我愛的日本酒。幾杯黃湯下肚後，有些醉意，講話也語無倫次。我說了很多外派進修的事，最重要的是很想念媽媽，她面露慈祥地望著我，靜靜地聆聽著。

可惜，那樣美好的畫面，已成絕響，如今罹患失智症的媽媽很難完成原本熟悉的家庭事務，甚至無法傾聽我們的心事，媽媽再也無法烹煮任何一餐，去年屬於我的團圓飯年菜成絕響。今年的團圓飯希望能復刻媽媽廚藝，讓她能回想起過往，不要忘記屬於我們的回憶。

那晚媽媽慈祥的眼神，溫暖的雙手撫摸我的臉頰及髮梢，輕拍我的背膀，靜靜地望著我。也許正因那晚的珍貴回憶，讓團圓飯香氣成為我記憶最純粹、最珍貴，溫暖又美味的一夜。

