大師兄銷魂麵舖「滿額抽iPhone 17」！湊湊火鍋春節不打烊　宵夜享9折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「大師兄銷魂麵舖」推出新年刮刮卡活動，有機會獲得iPhone 17 256G。圖／大師兄銷魂麵舖提供
春節將至，特色鍋物餐廳「湊湊」今年推出應景的「金駿迎春御宴」，將佛跳牆結合港式盆菜作為靈感，打造「十八羅漢極品佛跳牆」，由花膠、深海大鮑魚、海參等18款精選食材層層堆疊，搭配金湯慢火蒸煮而成，帶來豐富的年節滋味，原價1,288／2,688元，優惠價988／1,888元。

另外還有升級版的「富貴金駿皇牌鹿兒島和牛三拼」，一次能品嚐日本鹿兒島A5和牛、澳洲M8和牛與美國牛小排等3款肉品，原價1,899／2,899元，優惠價1,580／2,280元。同時並有「龍宮珍饌七寶」、「新春綻彩福運花禮」與「企鵝大團圓」等菜品，還有限量甜品「柿柿如意湯圓」，帶來新春團圓的熱鬧氣氛。針對新春團聚，並有2～8人的節日套餐、尊爵套餐，每套2,999～16,999元不等。春節連假期間正常營業，用餐單筆滿2,000元，加贈新春限定優惠票券；晚間21:00後用餐，可享單點9折優惠。

「大師兄銷魂麵舖」自2月14日至2月28日，於全台共19間分店盛大舉行「2026 你銷魂了馬？」春節刮刮卡活動，會員單筆消費滿290元，即可獲得電子刮刮卡，有機會獲得iPhone 17 256G、Switch 2、iPad A16 11代 128G等不同贈禮，另外活動期間會員消費不限金額，即可獲得「STUDIO A 實體店舖 $200折價券」一張。

「湊湊」推出多款應景餐點，並有滿額贈優惠券、宵夜9折等不同優惠方案。圖／湊湊提供
春節 鹿兒島 佛跳牆

