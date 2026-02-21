快訊

照護傷口重清潔、乾燥 勿用雙氧水

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
傷口護理首要做好清潔，以酒精或優碘消毒後，要保持乾燥。圖／123RF
春節年假期間，民眾若不慎發生意外受傷或原有的長期傷口，該如何自行照護？皮膚科醫師趙昭明提醒，傷口癒合的關鍵，在於「清潔」與「乾燥」。建議應捨棄刺激性強的雙氧水，改用酒精或優碘清潔傷口，並多補充蛋白質及維生素C，能有效加速傷口的恢復。

「傷口護理的首要步驟是清潔」，趙昭明表示，若為表淺且乾淨的傷口，應先以清水沖洗，隨後使用75%的酒精進行消毒；優碘則可用於淺層傷口，具有收斂與乾燥作用，傷口消毒後應盡量保持通風乾燥，不一定要用敷料遮蓋，恢復速度反而較快。但許多人習慣使用雙氧水清潔傷口，這是錯誤的，因為雙氧水會破壞皮膚組織中的蛋白質，刺激性過強，臨床已較少使用。

針對「深層傷口」的處置，趙昭明說，若傷口深度超過3毫米、傷及真皮層，在髒汙環境受傷（如生鏽鐵器、沙土等）、傷口邊緣不規則或有異物刺入，應立即前往醫院急診處理。愈深層傷口恐需清創、施打破傷風疫苗或服用消炎藥，且這類傷口前幾天應避免碰水，以免水中細菌引發續發性感染。

除了外用護理傷口，吃得營養也是傷口癒合的關鍵。趙昭明建議，傷口復原期間，應多補充蛋白質與維生素C，蛋白質來源以魚肉、雞肉等「白肉」為首選，紅肉適量即可。

維生素C能促進膠原蛋白合成，可以多攝取芭樂、奇異果、番茄、柑橘類等水果，以及花椰菜、大白菜等蔬菜。但應嚴格避免食用辛辣、重鹹或過甜的刺激性食物，這類「重口味」飲食易釋放發炎物質，不利傷口修復。

很多人最擔心的留疤問題，趙昭明解釋，疤痕形成與傷口深度及受傷位置（如關節處）密切相關。除了癒合前應避免紫外線照射造成色素沉澱外，常用的去疤藥膏則必須等到傷口完全癒合、表皮長好後使用才有效。在過年期間若遇到難以判斷的傷口，仍應諮詢專業醫師，確保健康平安過好年。

