快訊

美最高法院判川普關稅違法 川普：恥辱

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美最高法院判決 川普對等關稅違法

聽新聞
0:00 / 0:00

健走或伸展運動 擺脫收假症候群

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
收假前兩天應回歸正常作息，勿熬夜、少滑手機，可從事健走、伸展運動來收心。圖／123RF
收假前兩天應回歸正常作息，勿熬夜、少滑手機，可從事健走、伸展運動來收心。圖／123RF

過年後許多人難以收心，從身心健康的角度來看，收假後的低落與不適不一定和「生病」有關，多半是長假與日常節奏落差太大所造成的正常反應。衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，應提前兩天回歸正常作息，勿熬夜、少滑手機，可從事健走伸展運動來收心。

過年期間不少人會應酬、聚餐、小酌慶祝，但若連續假期後段仍頻繁飲酒，或作息愈拖愈晚，酒精退去又加上睡眠不足時，反而更容易出現焦躁、睡眠品質下降與情緒不穩等狀況，讓開工後的不適感被放大。蘇柏文建議，在假期即將結束前，應維持平日的固定起床時間，讓身體有時間恢復節律，對收假後的情緒與專注力都有幫助。

很多人整個年節都在配合家族行程、好友邀約，看似很忙，卻沒有真正休息，等到收假時，心裡容易浮現「好像什麼都做了，又什麼都沒恢復」的失落感。蘇柏文表示，若希望收心過程更順暢，不妨把準備上班視為一個「過渡期」，而不是只剩最後一天才匆忙調整。

蘇柏文建議，假期最後一到兩天，可以逐步把作息往平日靠攏，減少熬夜與長時間滑手機，可以安排輕度運動，如健走或伸展運動，讓身體動起來，注意力回到當下。對不少人來說，這樣的活動就是一種靜心方式，有助於降低焦躁與無力感。

蘇柏文強調，收心不是逼自己振作，而是讓身心有機會平順回到工作狀態，當假期被好好規畫、也有真正休息，迎接上班的心情自然會更穩定。若收假後的不適感持續，已影響日常運作，建議先建立規律作息，並和身邊信任的人討論適度分擔壓力，若仍覺得吃力，再視需要尋求社區心理衛生中心等諮詢支持資源，或使用精神醫療資源。

對主管、企業而言，節奏轉換本來就需要緩衝，蘇柏文說，若能避免連假期間密集交辦，並在開工第一周把任務分段排序、給予合理彈性，往往更能幫助同仁穩定回到正軌，減少因壓力累積反而更想逃避。

春節 健走 伸展運動

延伸閱讀

做愛還在滑手機！ 美國大學生調查揭科技成癮警訊

走路、健走有效嗎？哪些運動真正有助增加骨密度

年菜吃到撐、停藥圖方便 醫揭春節3地雷恐送急診

是有多離譜？台中現行犯上銬仍猛滑手機 囂張拍筆錄電腦全PO網

相關新聞

初四財神來報到！大樂透頭獎獎落這縣市 一人獨得2.08億元

連槓2期的大樂透今（20）日開出頭獎，頭獎金額2.08億元獎落桃園市觀音區草新里大觀路二段165號日王旺彩券行，由一位幸...

春節最後好天氣別錯過！下周開工「2階段變化」 這日起2波鋒面接力轉雨

春節連假進入尾聲，民眾出遊要把握未來2天，氣象署今天下午表示，23日收假開工到24日白天多雲到晴，之後接連2波鋒面，降雨...

交易量遙遙領先！農業部揭「1蔬菜」最受台人歡迎 身世之謎曝光

臺灣最受歡迎的蔬菜是哪一種？根據農業部西元2025年12月的蔬菜市場交易量統計，第一...

張木川3兄弟 跟隨父親進北市環局任職

北市文山區清潔隊長張木川、信義區清潔隊五分埔分隊領班張中俊、中正區清潔隊駕駛張國峰是親手足，三兄弟先後進環保局服務，曾任清潔隊駕駛四十年的父親，帶給他們深遠影響。

健康你我他／復刻媽媽廚藝 難忘好「食」光

媽媽手藝精湛，每天我們都很期待餐桌上的佳肴。放學回家，一開門飯菜香撲鼻而來，令人垂涎三尺，整個家都瀰漫著幸福的味道。

環保家庭…黃宏本3代6人 同一清潔區隊

清潔隊大家庭中，不乏父子檔、夫妻檔、兄弟檔，三代人在同一區隊服務相對罕見。三重清潔隊領班黃宏本的兒子、女兒、內外孫三人先後考進清潔隊，一家三代六人當同事傳佳話。黃今年六月將屆齡退休，對付出一生青春的職場情感深厚，他哽咽地說「我以身為清潔隊員為榮」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。