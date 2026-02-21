健走或伸展運動 擺脫收假症候群

過年後許多人難以收心，從身心健康的角度來看，收假後的低落與不適不一定和「生病」有關，多半是長假與日常節奏落差太大所造成的正常反應。衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，應提前兩天回歸正常作息，勿熬夜、少滑手機，可從事健走、伸展運動來收心。

過年期間不少人會應酬、聚餐、小酌慶祝，但若連續假期後段仍頻繁飲酒，或作息愈拖愈晚，酒精退去又加上睡眠不足時，反而更容易出現焦躁、睡眠品質下降與情緒不穩等狀況，讓開工後的不適感被放大。蘇柏文建議，在假期即將結束前，應維持平日的固定起床時間，讓身體有時間恢復節律，對收假後的情緒與專注力都有幫助。

很多人整個年節都在配合家族行程、好友邀約，看似很忙，卻沒有真正休息，等到收假時，心裡容易浮現「好像什麼都做了，又什麼都沒恢復」的失落感。蘇柏文表示，若希望收心過程更順暢，不妨把準備上班視為一個「過渡期」，而不是只剩最後一天才匆忙調整。

蘇柏文建議，假期最後一到兩天，可以逐步把作息往平日靠攏，減少熬夜與長時間滑手機，可以安排輕度運動，如健走或伸展運動，讓身體動起來，注意力回到當下。對不少人來說，這樣的活動就是一種靜心方式，有助於降低焦躁與無力感。

蘇柏文強調，收心不是逼自己振作，而是讓身心有機會平順回到工作狀態，當假期被好好規畫、也有真正休息，迎接上班的心情自然會更穩定。若收假後的不適感持續，已影響日常運作，建議先建立規律作息，並和身邊信任的人討論適度分擔壓力，若仍覺得吃力，再視需要尋求社區心理衛生中心等諮詢支持資源，或使用精神醫療資源。

對主管、企業而言，節奏轉換本來就需要緩衝，蘇柏文說，若能避免連假期間密集交辦，並在開工第一周把任務分段排序、給予合理彈性，往往更能幫助同仁穩定回到正軌，減少因壓力累積反而更想逃避。