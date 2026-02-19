健康你我他／家人團圓聚餐 勝過美味菜色
小時候，最期待就是過新年，可以拿壓歲錢，還能吃到舅媽煮的一桌年夜飯，吃在嘴裡暖在心裡。這樣的團圓，隨著外婆離世，有好幾年都沒有這樣聚會了，甚是懷念。
長大了，工作後，團圓飯通常都是各自的小家庭過著，過年只能透過電話祝福，能再次聚首真的不易。去年過年，正逢阿姨跟姨丈搬回東部定居，決定一起聚餐吃團圓飯，彷彿又回到小時候看著大人忙碌準備年菜的身影，只是從熱氣熏天的廚房，變成在有冷氣且有專人服務的餐廳，從拿著鍋鏟端菜上桌，換成坐在圓桌享用美味的料理。
餐席上，歡聲笑語不斷，姪子的童言童語讓我們都笑歪了腰，小時候的我們長大了，父母則從黑髮變成白髮。在這個AI時代的社會，人與人之間的相處總是透過手機傳遞，新年祝福透過社群軟體裡的貼圖傳達，卻少了口語說的溫暖。
團圓飯重點在於與家人相聚且都平安健康，菜色好吃是其次。姪子在餐席上的一句話：「這家的菜好好吃，之後我都要在這裡吃團圓飯。」哈哈，對孩子來說，吃團圓飯是因為菜很好吃，但對我而言，團圓飯的定義是在嶄新的一年，跟家人團聚一起分享歡聲笑語和美食的溫暖時刻。不在於菜色多美味，而是那句：「來！大家舉杯一起說新年快樂吧。」
