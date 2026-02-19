三高過年不失控 心血管保養三部曲
年節期間，飲食大魚大肉、生活作息紊亂，又處流感高峰期，心血管保養與疾病預防更顯重要。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，春節期間溫差大，又有流感、新冠等病毒活躍，導致人體免疫力降低，年菜又是高油、高鹽，造成三高、心血管疾病等慢性病患，血壓、血糖、血脂容易波動、不穩定。
今天是初三，年節已過了一半，林謂文提醒，民眾飲食應注意減少大魚大肉、少喝酒，慢性病患者要按時服藥、保持正常生活作息，為年後正常上班的生活預作準備。
林謂文說，年節期間，大家心情放鬆，但天氣寒冷，身體為儲存熱量，難免大吃大喝，佛跳牆、炸排骨、糖醋魚、滷牛肉等年菜，常是高油、高鹽、高熱量，且往往不只吃一天，而是連續吃好多天，這時運動量也不足，將讓心血管面臨潛在的心肌梗塞、腦中風等危機。若已有三高、心血管疾病等慢性病患，務必提高警覺。
初三時國人常外出走春，卻容易增加流感、新冠病毒傳播的機會，過年時大家也常熬夜打麻將、追劇、飲酒，久坐、睡眠不足、甚至失溫等，會造成身體免疫力下降，對心血管健康都是NG行為。
林謂文呼籲，民眾外出走春時應多注意保暖，進出人潮較多的公共場所應戴口罩、勤洗手，更要避免熬夜，保持充足睡眠，有利於心血管健康。
為避免年節期間三高控制不易，降低心肌梗塞、腦中風等機會，心血管保養應分為年前、年中及年後三階段。林謂文說，首先三高、心血管疾病等慢性病患，應於年前妥善備好藥物，今天已是初三，如果備藥不夠者，可能會有斷藥危機。因此，若三高、心血管疾病等病患真的缺藥，而有胸悶、胸痛等任何身體不適，千萬不要自行調整藥量或停藥，應立即就醫，避免延誤治療，才能健康過好年。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。