三高過年不失控 心血管保養三部曲

年節期間，飲食大魚大肉、生活作息紊亂，又處流感高峰期，心血管保養與疾病預防更顯重要。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，春節期間溫差大，又有流感、新冠等病毒活躍，導致人體免疫力降低，年菜又是高油、高鹽，造成三高、心血管疾病等慢性病患，血壓、血糖、血脂容易波動、不穩定。

今天是初三，年節已過了一半，林謂文提醒，民眾飲食應注意減少大魚大肉、少喝酒，慢性病患者要按時服藥、保持正常生活作息，為年後正常上班的生活預作準備。

林謂文說，年節期間，大家心情放鬆，但天氣寒冷，身體為儲存熱量，難免大吃大喝，佛跳牆、炸排骨、糖醋魚、滷牛肉等年菜，常是高油、高鹽、高熱量，且往往不只吃一天，而是連續吃好多天，這時運動量也不足，將讓心血管面臨潛在的心肌梗塞、腦中風等危機。若已有三高、心血管疾病等慢性病患，務必提高警覺。

初三時國人常外出走春，卻容易增加流感、新冠病毒傳播的機會，過年時大家也常熬夜打麻將、追劇、飲酒，久坐、睡眠不足、甚至失溫等，會造成身體免疫力下降，對心血管健康都是NG行為。

林謂文呼籲，民眾外出走春時應多注意保暖，進出人潮較多的公共場所應戴口罩、勤洗手，更要避免熬夜，保持充足睡眠，有利於心血管健康。

為避免年節期間三高控制不易，降低心肌梗塞、腦中風等機會，心血管保養應分為年前、年中及年後三階段。林謂文說，首先三高、心血管疾病等慢性病患，應於年前妥善備好藥物，今天已是初三，如果備藥不夠者，可能會有斷藥危機。因此，若三高、心血管疾病等病患真的缺藥，而有胸悶、胸痛等任何身體不適，千萬不要自行調整藥量或停藥，應立即就醫，避免延誤治療，才能健康過好年。